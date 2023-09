Etats-Unis : un couple, ses deux enfants et ses trois chiens retrouvés tués par balles dans la banlieue de Chicago

Une famille composée d’un couple, de deux enfants et de trois chiens ont été retrouvés tués par balles à leur domicile situé à Romeoville, au sud-ouest de Chicago (Etats-Unis) dimanche dernier. La police locale a exclu la piste d’un suicide et a plutôt privilégié celle menant à un meurtre.

Une découverte sordide et un mystère qui reste entier. Dimanche 17 septembre vers 20h40, la police de Romeoville a trouvé une famille tuée par balles au sein de leur domicile situé dans cette ville au sud-ouest de Chicago (Etats-Unis). Les corps du père Alberto Rolon, de la mère Zoraida Bartolomei, de leurs deux enfants et de leurs trois chiens ont été découverts.

Police named the couple as Alberto Rolon and Zoraida Bartolomei of Concord Drive in Romeoville



They have ruled out murder-suicide and warned that the killer remains on the loose



Grandmother Lydia had spoken to her daughter just hours earlier pic.twitter.com/KmMe2FyiFR

