Joe Biden «trop vieux pour être réélu» : quelle est la moyenne d’âge des présidents américains ?

À un an de la présidentielle américaine, les critiques fusent sur le président sortant Joe Biden, jugé «trop vieux» pour être réélu. Il est effectivement le plus âgé des présidents en exercice de l'histoire des États-Unis.

Son âge, un boulet à la cheville de Joe Biden pour sa campagne. Candidat à sa réélection pour 2024, le président américain sortant peine à faire oublier son âge, beaucoup d’électeurs le jugeant trop vieux pour se représenter. Les inquiétudes sur la santé et sa lucidité se multiplient.

Âgé de 80 ans, Joe Biden est en effet le plus vieux président américain en exercice. Il aura 82 ans en cas de réélection en 2024. En calculant la moyenne des âges des 46 présidents américains lors leur première prise de fonction, on remarque un gros écart avec l’âge de Joe Biden : 55,5 ans en moyenne, contre 78 pour l’actuel locataire de la Maison blanche.

Le plus jeune président américain à être entré en fonction était Theodore Roosevelt, en 1901, alors âgé de 42 ans. Viennent ensuite John F. Kennedy, devenu président en 1961, à 43 ans, puis Bill Clinton en 1993, quand il avait 46 ans, et Barack Obama, en 2009, âgé de 47 ans. A l’inverse, les plus âgés au moment de leur élection sont Donald Trump, devenu président à 70 ans, et Joe Biden. Le président le plus âgé à la fin de ses deux mandats était Ronald Reagan, à 77 ans, mais cette distinction revient désormais à Joe Biden.

La Constitution américaine ne prévoit aucune limite haute d’âge pour les candidats à la présidentielle. Il est toutefois obligatoire d’avoir de plus de 35 ans, afin de garantir une expérience politique ou militaire assez importante pour diriger la nation.

Vieillissement de la classe politique

Depuis le début de sa campagne, Joe Biden, tente de mettre en avant son bilan pour contrer son adversaire Donald Trump, mais son âge revient constamment sur le tapis. Ce lundi, lors d’un événement à New York, le Démocrate a déclaré : «Beaucoup de gens semblent focalisés sur mon âge (…) Je le comprends, croyez-moi, je le sais mieux que quiconque». Les inquiétudes sont par ailleurs plus importante sur lui que sur leader Républicain, alors qu'ils n'ont que trois ans et demi d'écart.

Les critiques s’élèvent non seulement sur l’âge du président, mais de manière plus globale, sur le vieillissement de la classe politique américaine toute entière. Des récents problèmes de santé de plusieurs élus, notamment du sénateur Mitch McConnell (81 ans), pris d’un «étourdissement momentané» lors d’une conférence de presse, ou de la sénatrice Dianne Feinstein (90 ans), dont les capacités cognitives semblent décliner, ont ravivé le débat.

La candidate à la primaire républicaine Nikki Haley (51 ans), a notamment plusieurs fois réclamé la mise en place de tests d’aptitude intellectuelle à tous les élus âgés de plus de 75 ans.