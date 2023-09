Alligator tué en Floride avec un cadavre humain dans la gueule : la victime identifiée

La femme retrouvée morte dans la gueule d'un alligator ce vendredi 22 septembre a été formellement identifiée par les autorités locales, a annoncé le shérif du comté de Pinellas, en Floride.

Une découverte macabre. Après avoir été repéré dans la gueule d’un alligator dans le comté de Pinellas, en Floride, ce vendredi 22 septembre, un cadavre humain a pu être identifié. Il a été reconnu par la fille de la victime, a-t-on appris de plusieurs médias.

Le shérif local a dévoilé à la presse locale l’identité de la victime de cette supposée attaque d’alligator : il s’agit de Sabrina Peckham, une femme âgée de 41 ans et sans-abri, comme l’a affirmé sa fille, Breauna Dorris, sur Facebook.

Police have identified a woman whose remains were found in the mouth of a 13ft alligator in Floridahttps://t.co/S8qN425jpu

— Sky News (@SkyNews) September 25, 2023