Floride : un alligator repéré avec un cadavre humain dans la gueule puis abattu

Un alligator a été tué vendredi après avoir été aperçu avec des restes humains, au milieu d’un lac en Floride, dans le comté de Pinellas, a-t-on appris des médias locaux.

Une nouvelle attaque d’alligator aux États-Unis. Les faits se sont produits en Floride, dans le comté de Pinellas, ce vendredi 22 septembre.

Le shérif local a déclaré une intervention d'agents en début d’après-midi, après avoir reçu des informations sur la présence d’un corps dans un lac de 5 acres (2 hectares), près du parc Ridgecrest, rapporte la chaîne Fox 13 Tampa Bay.

Le reptile mesurait 13 pieds, soit presque 4 mètres de longueur. Il a été tué après avoir été retiré de l’eau, avec l’aide de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. Les plongeurs ont ensuite remonté à la surface les restes d’un corps humain.

Il s’agirait d’une jeune femme de 41 ans, selon les premières informations du médecin légiste. Les circonstances de sa mort n’ont pour l’instant pas été révélées. L’autopsie était toujours en cours ce dimanche. Les témoins se sont dits choqués de la scène. «Je n'aurais jamais imaginé qu'un alligator puisse se trouver dans cette zone», s’est ému un homme auprès de Fox 13.

Les quelques photos et vidéos qui circulent montrent une importante flaque de sang autour de l’alligator, tué sur le trottoir au milieu d’une avenue. «Je pouvais dire qu'il y avait un corps dans sa bouche, alors j'ai commencé à enregistrer», a déclaré un témoin.

