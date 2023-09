Un grand joueur d’échecs nie avoir triché à l’aide d’un sex-toy

Accusé d’avoir triché à l’aide d’un sex-toy vibrant lors d’une rencontre d’échecs face au Norvégien Magnus Carlsen en 2022, l’Américain Hans Niemann a de nouveau nié les accusations à son encontre, lors d’une entrevue avec le journaliste britannique Piers Morgan.

Des supposées vibrations qui ont secoué le monde fermé des échecs au plus haut niveau. Hans Niemann, grand maître d’échecs, s’est confié au journaliste Piers Morgan sur le calvaire traversé depuis les accusations de triche à l’aide d’un sex-toy lors d’un match face à Magnus Carlsen, champion du monde en titre, lors d’une rencontre en septembre 2022 aux États-Unis.

Interrogé par le très controversé journaliste britannique, le grand maître international de 20 ans a raconté que cela «a été très décourageant d’être accusé de tricherie» après sa victoire face au Norvégien Magnus Carlsen, lors d’un match en marge de la Sinquefield Cup de St Louis, dans le Missouri. Un tournoi duquel s'était immédiatement retiré le champion norvégien.

"This is not a question I ever thought I'd ask to be honest..."





Piers Morgan tries to get to the bottom of whether Chess Grandmaster Hans Niemann has ever cheated using anal beads.

