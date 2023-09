Etats-Unis : les rues de New York totalement inondées après un épisode pluvieux de grande ampleur (vidéo)

Des pluies très importantes tombées dans la nuit de jeudi à vendredi ont inondé des routes de la ville de New York.

Des pluies diluviennes sont tombées dans la nuit de jeudi à vendredi dans le nord-est des États-Unis et elles ont inondé les routes de New York.

Le métro et les aéroports de la ville sont paralysés et les autorités appellent la population à la plus grande prudence.

JUST IN: New York City is experiencing massive flooding causing the water to leak into the subway.





NYC is quickly becoming a 3rd world country.





I guess when you become a sanctuary city and have to set aside 12 billion dollars to provide housing and support to hundreds of… pic.twitter.com/xWz745GojG

— Collin Rugg (@CollinRugg) September 29, 2023