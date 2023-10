Chaînes, écrous, boutons de chemise... Il se plaint de maux de ventre, le chirurgien lui retire 60 objets de l'estomac

Un Indien de 35 ans s'est vu retirer 60 objets de l'estomac après s'être rendu à l'hôpital pour des douleurs le 26 septembre dernier.

Un incroyable inventaire. Après avoir reçu un patient se plaignant de douleurs au ventre, un chirurgien de l’hôpital de Moga en Inde, a découvert une soixantaine d’objets dans l’estomac de ce dernier.

Kuldeep Singh, un homme indien âgé de 35 ans, s’est rendu mardi 26 septembre aux urgences de l’hôpital situé dans le Penjab pour des maux de ventre intenses et une forte fièvre, comme le rapporte le New York Post.

