Affaire FTX : Sam Bankman-Fried, le magnat des cryptomonnaies, jugé pour avoir détourné plusieurs milliards de dollars

L'ex-patron de la société FTX, Sam Bankman-Fried, est jugé par le tribunal de New York ce mardi 3 octobre, et devra répondre aux accusations de fraudes. Plusieurs milliards de dollars en cryptomonnaies avaient été détournés. Son procès s'annonce retentissant.

Il pourrait passer le restant de ces jours dans une cellule pour l'une des fraudes les plus massives de l'histoire des cryptomonnaies. L'Américain Sam Bankman-Fried s'est présenté ce mardi 3 octobre au tribunal fédéral de New York, à l'ouverture de son procès pour fraudes et association de malfaiteurs.

Âgé de 31 ans, il s'était démarqué en 2022 en ayant été tenu pour responsable de la banqueroute de sa société Future Exchange (FTX), créée en 2019. Il se serait notamment servi de fonds privés présents sur la plate-forme décrite comme la 3e place mondiale d'échange de cryptomonnaies, pour alimenter l'une de ses premières sociétés, nommée Alameda Research, une filiale de FTX, ainsi que d'autres entreprises présentes au sein de paradis fiscaux. Cette pratique reste interdite aux États-Unis, d'autant plus que Sam Bankman-Fried aurait pioché dans la caisse de manière dissimulée à des fins personnelles.

jusqu'à 100 ans de réclusion

À la suite des premières révélations, un important mouvement de panique s'en était suivi, précipitant la société cador des cryptomonnaies vers un dépôt de bilan. La fortune de Sam Bankman-Fried, estimée elle à près de 16 milliards de dollars en 2019, au moment de la capitalisation de FTX, se serait finalement envolée. Le procureur fédéral de Manhattan, Damian Williams avait accusé «SBF» d'avoir utilisé de l'argent pour des dons à des candidats politiques, à la fois républicains et démocrates, ou encore acquérir des biens immobiliers aux Bahamas. Pas moins de 8 milliards de dollars manquaient à l'appel selon l'administrateur judiciaire en charge de la liquidation de Future Exchange.

Plaidant non-coupable des charges retenues contre lui, l'ex-magnat des cryptos risque de finir sa vie derrière les barreaux, puisqu'il encourt pas moins de 100 ans de réclusion. Sa défense n'a pas indiqué s'il témoignerait lors de son procès, prévu pour durer plusieurs semaines.