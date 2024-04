Tir mortel sur le tournage de «Rust» : les avocats d'Alec Baldwin accusent les procureurs d'«abus de pouvoir stupéfiant»

L'équipe juridique d'Alec Baldwin a critiqué les procureurs dans l'affaire du tir mortel sur le tournage de «Rust», en les accusant d'abuser de leur pouvoir pour poursuivre la star.

La bataille judiciaire fait rage. Les avocats d'Alec Baldwin ont dénoncé un «abus stupéfiant du pouvoir de poursuite» des procureurs dans l'affaire du tournage de «Rust», où la directrice de la photographie Halyna Hutchins a été tuée par arme à feu en octobre 2021, a rapporté Variety.

En juillet prochain, Alec Baldwin devra comparaître au Nouveau-Mexique, pour répondre de l'accusation d'homicide involontaire, que ses avocats souhaitent faire annuler. En cas de culpabilité, il pourrait être condamné à une peine maximale de 18 mois d'emprisonnement.

Les procureurs lui ont proposé, en octobre dernier, de plaider coupable à un délit sans peine de prison. Cependant, la procureure Kari Morrissey a récemment déclaré qu'elle avait retiré cette offre après avoir découvert que le comédien avait «commandé son propre documentaire» et mis la pression sur les témoins de l'affaire pour obtenir leur participation.

Craignant que la conduite d'Alec Baldwin ne cause un préjudice aux victimes et à leurs familles, l'offre a été retirée et une demande d'inculpation pour crime a été faite.

Deux documentaires en préparation

Dans un dossier déposé le 23 avril, les avocats ont indiqué qu'il s'agissait d'une raison de «mauvaise foi» pour inculper quelqu'un, car cela n'avait aucun rapport avec les faits du crime présumé, et que le procureur s'était trompé sur l'implication d'Alec Baldwin dans le documentaire.

«Les raisons invoquées par Kari Morrissey pour poursuivre une inculpation sont complètement déconnectées de l'intérêt public et reflètent un abus stupéfiant du pouvoir de poursuite», a écrit la défense.

Deux documentaires sur la mort de la réalisatrice Halyna Hutchins sont en préparation, l'un réalisé par Rachel Mason et l'autre par Rory Kennedy. Cependant, les avocats ont affirmé qu'il n'avait sollicité aucun des deux films.

«Il n'a aucun titre ni crédit dans aucun des deux documentaires. Il n'est pas producteur et n'a aucun contrôle d'aucune sorte sur l'un ou l'autre des documentaires. Dans les deux documentaires, Alec Baldwin n’est qu’un sujet, aux côtés d’autres membres du casting et de l’équipe», ont-ils écrit.

Aucune date d'audience n'a encore été fixée pour la requête de rejet de l'acte d'accusation d'homicide involontaire.