Fusillade dans un centre commercial en Thaïlande : ce que l'on sait du drame qui a fait au moins deux morts

Une fusillade mortelle au cœur de Bangkok. Ce mardi 3 octobre, la Thaïlande a été frappée par une fusillade, au cœur du Siam Paragon, un centre commercial huppé de la capitale, faisant au moins 2 morts et 5 blessés.

Les faits se sont produits en fin d’après-midi à Bangkok, quand plusieurs coups de feu ont retenti. Des centaines de personnes ont alors quitté le centre commercial. «Vers 16h17 (heure locale), j'ai entendu plusieurs coups de feu, au moins trois, et vu des personnes courir vers les sorties. C'était chaotique», a témoigné Nattanon Dungsunenarn, un journaliste qui se trouvait au rez-de-chaussée du centre commercial.

Plus de deux heures après les coups de feu, plusieurs équipages de police et d’ambulance étaient stationnés à proximité des entrées du Siam Paragon.

Un assaillant âgé de 14 ans

L’assaillant a finalement pu être arrêté, comme l’a annoncé le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin à la télévision. «L’assaillant a été arrêté. En fait, il s’est rendu (…) La police évacue les lieux. La situation est revenue au calme», a-t-il déclaré.

Il s'agit d'un étudiant de 14 ans provenant d' une école privée haut de gamme située à proximité du centre commercial. Et selon le chef de la police, Torsak Sukwimol, le jeune homme souffre de troubles mentaux et n'a pas pris son traitement. «Il a dit que c'était comme s'il y avait un autre lui en son for intérieur qui lui disait sur qui tirer», a expliqué le chef de la police.

L'adolescent de 14 ans portait une casquette avec un drapeau américain au moment de son arrestation dans un magasin de meubles, selon des images de surveillance relayées par la presse thaïlandaise et visibles sur X, anciennement Twitter.

Les fusillades, un fléau en Thaïlande

Selon les services d’urgence, deux personnes de nationalité birmane et chinoise ont été tuées et cinq autres personnes blessées.

Cette terrible fusillade survient quasiment un an, jour pour jour, après la tuerie de masse de Nong Bua Lam Phu, la plus sanglante de l’histoire moderne de la Thaïlande. Pour rappel, cette tuerie commise par un ancien policier dans le nord-est du pays avait fait 36 victimes, dont une majorité d'enfants de moins de 5 ans dans une crèche, lors d'un périple meurtrier au fusil et au couteau qui avait duré plus de trois heures.

La Thaïlande compterait près de 10 millions d’armes à feu en circulation, avec 4 millions d’entre elles qui ne seraient pas enregistrées auprès des autorités du royaume, selon le Small Arms Survey. Un fléau qui continue de faire des victimes hebdomadaires à travers le pays, sans que la situation ne soit endiguée.