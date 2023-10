Voici les 8 plus belles photos météo de 2023 selon un célèbre concours

La Royal Meteorological Society a annoncé ce jeudi, les gagnants du Weather Photographer of the Year 2023. Cette prestigieuse compétition récompense chaque année les meilleurs clichés météorologiques au monde.

Organisé par la Société météorologique royale britannique (Royal Meteorological Society ou RMets) en partenariat avec la banque Standard Chartered, le concours du Weather Photographer of the Year (WPOTY) a dévoilé ce jeudi, les 8 lauréats de l'édition 2023.

Le premier prix a été attribué au Chilien Francisco Negroni pour sa spectaculaire et sublime photo de gigantesques nuages lenticulaires suspendus au-dessus du cratère incandescent du volcan Villarica, au Chili.

Plus de 3.700 photos en provenance de 94 pays étaient en lice cette année, avant qu'une sélection de 25 finalistes soit opérée par le jury composé de météorologues, de photographes et de journalistes. A partir de cette liste restreinte, les jurés ont établi le palmarès de cette 8e édition du concours auquel le prix du public vient s'ajouter. Cette distinction a été décernée à Fernando Braga pour son cliché incroyable d'éclairs entourant la statue du Christ Rédempteur au sommet du Corcovado, à Rio de Janeiro, au Brésil.

Ouverte aux photographes professionnels ou amateurs, cette compétition a pour objectif de primer les plus belles photographies météorologiques et climatiques qui mettent en valeur la beauté et la fragilité de notre planète afin de permettre de sensibiliser le public aux problèmes climatologiques et environnementaux.

1er prix - THe weather photographer of the year

«A Perfect Cloud» ©Francisco NEGRONI/The Weather Photographer of the Year 2023

Le titre de «Photographe météo de l'année» a été attribué à Francisco Negroni pour «A Perfect Cloud», une époustouflante photo de nuages lenticulaires coiffant le cratère rougeoyant du volcan Villarica, au Chili. Le photographe chilien a dû camper pendant dix jours à proximité de ce «géant», l'un des plus actifs d'Amérique du Sud, pour réaliser cet exceptionnel cliché.

2e prix - the weather photographer of the year

«Forest Fire Boundary» ©Tran TUAN/The Weather Photographer of the Year 2023

Classée à la deuxième place du concours général, la photographie de Tran Tuan, intitulée «Forest Fire Boundary», documente la dévastation que les feux de forêts causent à la nature, au Vietnam. Prise dans la province de Bac Giang à l'aide d'un drone, ce cliché montre la forêt aux prises avec un incendie. Une partie de la forêt a déjà été dévorée par le feu tandis que le front des flammes s'avance inexorablement pour engloutir la végétation encore intacte. «A travers la photo, je veux aussi transmettre à tous le message de la protection des forêts et aussi celui du changement climatique», a déclaré le photographe vietnamien.

3e prix - THE weather photographer of the year

«Fichtelberg Mountain» ©Christoph SCHAARSCHMIDT/The Weather Photographer of the Year 2023

L'œuvre saisissante de Christoph Schaarschmidt s'est hissée sur la dernière marche du podium. L'Allemand a capturé «d'incroyables sculptures de glace», nées de l'accumulation de neige givrée sur les arbres et sur la station météorologique, au sommet du mont Fichtelberg, en Allemagne. Plutôt inhabituel dans ce pays, ce phénomène se produit en revanche régulièrement en Finlande où il est appelé «tykkylumi». «Il n'a pas été facile de photographier ce paysage car il faisait environ -14 °C ce soir-là, avec des vents violents», a confié le photographe allemand.

1er prix - THE young weather photographer of the year

«Overhead Mammatus over Beach Huts at Herne Bay» ©Jamie MCBEAN/The Weather Photographer of the Year 2023

Le titre de «Jeune photographe météo de l'année» a été décerné à Jamie McBean, 17 ans, pour une impressionnante photo de mammatus, apparus après un orage, au-dessus d'une rangée de cabines de plage, à Herne Bay, dans le Kent, au Royaume-Uni. «Un orage a fait place à un incroyable spectacle de mammatus dans le ciel qui a capté la lumière du soleil couchant et leur a donné une lueur dorée», a expliqué le Britannique passionné de météorologie et de photographie, qui vit dans cette ville côtière du nord-est de l'Angleterre.

2e prix - THE young weather photographer of the year

«Reflections over the Pacific Ocean» ©Siyana LAPINSKY

Âgée de 14 ans seulement, l'Américaine Siyana Lapinsky a décroché la deuxième place dans cette catégorie de la compétition réservée au moins de 18 ans. Elle a photographié près de chez elle, un fantastique coucher de soleil se reflétant sur les rochers et sur les eaux de l'océan Pacifique, à Malibu, en Californie, aux Etats-Unis.

1er prix - THE weather photographer of the year - catégorie mobile

«Braving the Storm» ©Lez IRWIG/The Weather Photographer of the Year 2023

La catégorie du concours dédiée aux photos créées à l'aide d'un téléphone portable ou d'une tablette, a été remportée par Lez Irwig pour son image d'un surfeur sur une plage qui se demande, face à la sombre masse nuageuse menaçante, s'il va se lancer à l'assaut des vagues et braver la tempête, à Sydney, en Australie. L'Australien a pris cette photo à l'aide d'un Samsung S23. «On s'interroge ce qu'il avait en tête alors qu'il se tenait prêt à aller affronter les vagues», a déclaré Lez Irwig à propos de son cliché.

2e prix - the weather photographer of the year - catégorie mobile

«Snowflake Fall» ©Diane NEVES/The Weather Photographer of the Year 2023

Munie de son Samsung Galaxy S10, la Britannique Diana Neves a réussi à capturer la beauté fragile d'un flocon de neige, au cours d'une promenade dans le Staffordshire, au centre de l'Angleterre. «Je me remettais d'une dépression à l'époque, et le flocon de neige m'a rappelé qu'il faut chercher le bonheur dans tout ce que l'on voit», a-t-elle confié.

prix du public

«Divine Power» ©Fernando BRAGA/The Weather Photographer of the Year 2023

Plus de 9.000 personnes ont voté pour leur photo préférée cette année, et c'est le cliché de Fernando Braga qui a été plébiscité. Le photographe brésilien a immortalisé le 30 mars 2023 à 19h29, une foudre nocturne qui s'est déchaînée au-dessus de la célèbre statue du Christ Rédempteur, à Rio de Janeiro, au Brésil. «Cette nuit a été tout simplement inoubliable pour moi. Comme un rêve devenu réalité», a témoigné le lauréat du prix du public. La foudre est une gigantesque décharge électrique en provenance d'un nuage d'orage. Elle engendre des manifestations lumineuses et sonores que sont les éclairs et le tonnerre. La foudre peut causer des dégâts matériels considérables et déclencher des incendies. Le changement climatique devrait rendre la foudre plus fréquente sur la surface du globe, une atmosphère plus chaude génère plus de vapeur d'eau et peut donc produire des orages plus nombreux et plus violents.