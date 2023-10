Attaque du Hamas contre Israël : des civils pris en otage

Des combattants du Hamas auraient capturé des civils israéliens lors de leur offensive, ce samedi 7 octobre, comme l'attestent des vidéos sur les réseaux sociaux. L'Union européenne a exigé leur libération immédiate.

Une éruption de violence. Israël et la bande de Gaza sont de nouveau en guerre ce samedi 7 octobre après le déclenchement d'une offensive militaire surprise du Hamas, qui a tiré des milliers de roquettes, infiltré des combattants en territoire israélien et dit avoir capturé des Israéliens.

En effet, sur les réseaux sociaux, des vidéos, qui n'ont pu être authentifiées, montrent des personnes retenues, vraisemblablement des Israéliens, par des hommes armés et les dépouilles de civils ou d'individus en uniformes militaires.

La branche armée du Hamas a, quant à elle, revendiqué avoir «capturé plusieurs soldats ennemis» dans une vidéo montrant au moins trois hommes, en tenue civile, manifestement apeurés, détenus par des individus armés aux visages floutés.

Des scènes et attaques dénoncées par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qui a ordonné la libération des civils : «Les nouvelles de civils pris en otage chez eux ou à Gaza sont effroyables. Cela va à l'encontre du droit international. Les otages doivent être libérés immédiatement», a-t-il déclaré sur X, anciennement Twitter.

News of civilians taken as hostages in their homes or to Gaza are appalling.





This is against international law.





Hostages must be released immediately.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 7, 2023