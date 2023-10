États-Unis : le candidat démocrate à la présidentielle Robert F. Kennedy Jr devrait annoncer qu’il se présentera finalement en tant qu’indépendant

Alors qu’il avait annoncé sa candidature à l’investiture démocrate pour 2024, le candidat Robert F. Kennedy Jr devrait changer de cap ce lundi 9 octobre et déclarer qu’il se présentera finalement avec une étiquette d’indépendant.

Sa seule chance gagner en visibilité dans la campagne présidentielle américaine ? Candidat à la Maison blanche pour 2024, Robert F. Kennedy Jr, neveu de l’ancien président assassiné John F. Kennedy et ancien avocat en droit de l'environnement, avait annoncé en avril dernier participer à la course pour l’investiture démocrate, face au président sortant Joe Biden.

Désavoué par sa famille, en raison de ses positions anti-vaccins et de son adhésion à certaines théories du complot, Robert F. Kennedy Jr aurait finalement décidé de faire cavalier seul. En effet, selon le média américain Mediaite, il devrait, ce lundi 9 octobre, annoncer lors d'un meeting à Philadelphie son intention de finalement se présenter à la présidentielle de 2024 sous le statut d’indépendant, et non plus de candidat du parti démocrate.

Sur ses réseaux sociaux, le candidat a annoncé une «annonce historique» à venir. Lors d’un meeting jeudi dernier, Robert F. Kennedy a par ailleurs répondu à un l’un de ses partisans qui le suppliait de ne pas se présenter sous l’étiquette démocrate, lui assurant qu'il aurait sa réponse «lundi à Philadelphie».

Join me for a historic announcement this Monday in Philadelphia from 12 - 2 pm ET. To attend in person, register here ➡️ https://t.co/ummpyTczwv pic.twitter.com/Ee45JVh8Wd — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) October 7, 2023

«Bobby [surnom de Robert F. Kennedy, ndlr], pense que le Comité national démocrate est en train de changer les règles pour exclure sa candidature, et qu'une candidature indépendante est donc la seule solution», a déclaré un proche de la campagne de Kennedy à Mediaite.

En juillet dernier, Robert F. Kennedy Jr avait rencontré Angela McArdle, la présidente du parti libertarien, l’un des principaux partis minoritaires aux États-Unis, c’est-à-dire l’un des principaux partis en dehors du parti démocrate et du parti républicain. Selon CNN, ils auraient ainsi discuté de leurs convictions communes et seraient restés en contact depuis.

Rupture avec les démocrates

Pour le moment, rien ne confirme un ralliement de neveu de JFK au parti libertarien, mais ce rapprochement est intervenu au moment où de nombreux élus démocrates ont tiré à boulet rouges sur le candidat, et condamné certains de ses propos, y compris au sein même de sa propre famille, les Kennedy étant toujours très influents au sein du paysage politique américain.

Si Robert F. Kennedy reste bien loin derrière Joe Biden dans les sondages, les Démocrates craignent que sa candidature dans un parti tiers ne détourne des voix de Joe Biden, alors que le duel entre le président sortant et Donald Trump s’annonce déjà très serré.

De nombreux électeurs potentiels de Robert F. Kennedy ont par ailleurs une meilleure opinion de Donald Trump que de Joe Biden, notamment en raison de ses positions antivax et complotistes. Il a notamment déjà affirmé que la 5G pourrait «contrôler les comportements», ou que le Covid-19 était ciblé sur les personnes blanches et noires mais avait épargné les juifs. Des déclarations extrêmes, parfois racistes et antisémites qui séduisent une partie de l’électorat ultra-conservateur américain.

Une candidature dangereuse pour Biden et Trump ?

Selon un sondage Ipsos pour Reuters publié jeudi dernier, Robert F. Kennedy pourrait ainsi capter des voix dans les deux camps. Dans le cas d’un premier tour avec uniquement Joe Biden et Donald Trump comme principaux protagonistes de l’élection, les deux candidats cumulent 35% des voix chacun, selon le sondage, 11% des personnes interrogées voteront pour un autre candidat, 9% ne voteront pas et 9% ne savent pas pour qui voter.

En faisant entrer Robert F. Kennedy Jr dans l’équation, aux côtés de Joe Biden et Donald Trump, ces deux derniers perdraient quelques points au premier tour. Kennedy obtiendrait 14 % de soutien, Biden tomberait à 31 % et Trump à 33 %, selon le sondage Ipsos.

Si ses chances d’être élu président des États-Unis restent donc extrêmement minces, voire inexistantes, sa candidature pourrait toutefois bouleverser le scrutin. Joe Biden et Donald Trump restent les deux seuls candidats plausibles pour le scrutin présidentiel, mais le premier est jugé trop vieux pour gouverner, et le second est empêtré jusqu’au cou dans des affaires judiciaires qui nuisent à sa campagne. L’élection devrait donc se jouer dans un mouchoir de poche, et les voix récoltées par Robert F. Kennedy Jr, et ses potentielles instructions de vote, pourraient être décisives.