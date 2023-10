Attaque contre Israël : ce que l'on sait du Français de 12 ans disparu, présumé otage du Hamas

Un enfant âgé de 12 ans figure parmi les 14 Français portés disparus en Israël, a annoncé le ministère des Affaires étrangères ce lundi 9 octobre dans la soirée.

Le Quai d'Orsay juge très probable que certains ressortissants français ont été enlevés. Eitan, un enfant français âgé de 12 ans et demi, fait partie des 14 Français portés disparus en Israël, a indiqué le ministère des Affaires étrangères ce lundi 9 octobre dans la soirée.

Dans un communiqué, le ministère a fait savoir être «sans nouvelle» de ces 14 Français, et a fait part d'une «situation jugée comme très inquiétante». «Les informations dont nous disposons nous permettent de considérer comme très probable l’enlèvement de certains d’entre eux, dont un mineur de 12 ans», a précisé le Quai d'Orsay, qui avance que «ce nombre est encore susceptible d'évoluer».

Enlevé à moto

Le petit Eitan vit dans le kibboutz de Nir Oz, au sud d'Israël, à seulement quelques kilomètres de la bande de Gaza. Dans un message posté sur Facebook, sa tante nommé Ayala Yahalomi Luzon a appelé à la solidarité dans le cas où «quelqu'un avait des informations».

Dans un entretien accordé à I24 News, la tante d'Eitan a expliqué que le père du petit garçon disparu défendait sa famille face aux terroristes, hors de l'abri dont la quasi-totalité des foyers sont équipés en Israël. «Probablement blessé», selon Ayala, Ohad n'aurait pas pu empêcher les soldats du Hamas de pénétrer dans l'abris et d'enlever l'enfant, ainsi que sa mère et ses deux autres filles.

Ils ont été enlevés sur deux motos, «sur l'une d'elle étaient la mère d'Eitan et ses deux sœurs âgées de 10 ans et 1 an et demi. Et sur l'autre, le garçon de 12 ans et demi», a expliqué sa tante.

«Ils ont roulé jusqu'à 200, 300 mètres de la barrière (séparant Israël à la bande de Gaza, ndlr) et deux chars sont arrivés. La première moto s'est arrêtée, mais pas celle d'Eitan qui a franchi la frontière côté Gaza. Betcheva, la mère de famille, a alors réussi à fuir avec ses deux filles», a poursuivi Ayala Yahalomi Luzon, confirmant par ailleurs au Parisien qu'Ohad, le père, faisait aussi partie des personnes portées disparues.