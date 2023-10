Attaques contre Israël : Shani, Yaffa, Noa… Qui sont les otages retenus par le Hamas ?

Après les attaques perpétrées par le Hamas dans la nuit de samedi à dimanche en Israël, une centaine de personnes ont été prises en otage par le groupe terroriste. De nombreux disparus ont été identifiés sur des vidéos partagées sur les réseaux sociaux.

Samedi 7 octobre, en plein Shabbat, le groupe terroriste du Hamas, ennemi juré d’Israël, a mené une offensive surprise nommée «Déluge d’Al-Aqsa» sur l’État hébreu. La date choisie n’est pas le fruit du hasard puisqu’elle coïncide avec le début de la guerre du Kippour, il y a 50 ans et un jour.

Cette éruption de violence a fait, au troisième jour des hostilités, plus de 1.100 morts, dont plus de 700 Israéliens et 413 Palestiniens. Mais comme en 2006 avec le soldat franco-israélien Gilad Shalit libéré en 2011 contre 1.027 prisonniers palestiniens, le Hamas a adopté une stratégie lui permettant de défier Israël : s’en prendre aux civils et en faire des otages. Le gouvernement israélien évoque ainsi «plus de 100 prisonniers».

En effet, au moment de l’attaque, de nombreuses personnes étaient réunies près du Kibboutz Reim, à proximité de la frontière avec Gaza, pour une «rave party». La majorité des festivaliers ont été pris en otage. Plus de 250 autres corps ont été trouvés sur le site du festival. Durant tout le week-end, plusieurs vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux permettant d’identifier quelques otages.

Sur ces images, figure Shani Nicole Louk, une jeune femme de 22 ans de nationalité allemande et israélienne. Cette dernière était présente au festival lors de l’offensive du groupe terroriste. Dans une vidéo de propagande, on peut voir Shani, le corps dénudé, gisant sur le ventre dans une voiture du Hamas. Bien que son visage soit caché par ses cheveux bruns, sa famille a pu l’identifier grâce à ses tatouages et ses longues dreadlocks. A ce jour, on ignore si la jeune femme est morte ou toujours en vie.

«Ce matin, ma fille, Shani Nicole Louk, citoyenne allemande, a été kidnappée avec un groupe de touristes par le Hamas palestinien dans le sud d’Israël. (…) Je demande de l’aide, des nouvelles», a dit sa mère dans une vidéo postée sur X, anciennement Twitter.

The mother of Shani Louk, the woman whose body was seen on video in the back of a pick-up truck driven by Palestinian terrorists to Gaza, released a statement earlier today.





She confirmed she had seen her daughter on the video & asked the public for help with more information

Hormis Shani Nicole Louk, Noa Argamani, 25 ans, et son compagnon, Avinatan Or, font aussi partie des disparus. Dans une autre vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir la jeune femme emmenée de force par un groupe d’hommes sur une moto tandis que son compagnon est tenu par un deuxième groupe, les mains liées.

Interrogé par une chaîne de télévision israélienne, le père de Noa Argamani «espérait que c’était une erreur, que ce n’était pas vrai». «À l’hôpital, un gars m’a demandé si je voulais voir la vidéo. J’ai dit oui. J’ai vu que c’était Noa, avec certitude. Elle était tellement pétrifiée, tellement effrayée», a-t-il dit, en larmes.

Dans une seconde vidéo, non authentifiée, on peut voir Noa assise sur une banquette, en train de boire de l’eau. Son colocataire Amir a annoncé au Parisien que le téléphone de Noa bornerait «quelque part à Gaza».

Yaffa Adar, 85 ans, est également prise en otage par le groupe terroriste du Hamas. C’est sa petite-fille qui a pu l’identifier sur Facebook. «C’est ma grand-mère, là ! Kidnappée chez elle et emmenée dans la bande de Gaza. Elle s’appelle Yaffa Adar, elle a 85 ans ! Ma grand-mère qui a fondé le kibboutz de ses deux mains», a écrit Adva Adar, postant la photo de sa grand-mère.

«Elle est souffrante de douleurs sévères, sans médicaments, sans nourriture et sans eau, mourant de peur, seule. Personne ne nous parle, ne sait rien dire», a-t-elle poursuivi.

D’autres femmes et enfants ont également été transportés à l’arrière de camions du Hamas. Parmi eux, on retrouve les membres de la famille de Yoni Asher.

My god. I'm shaking. And this man is keeping it together, pleading gently for help on @CNN.





This is the video of Yoni Asher's wife, mother-in-law, and his 2 children—toddlers—being abducted by Hamas. He said she called, said terrorists were in their home

Sur CNN, il affirme avoir reconnu sa femme Doron, sa belle-mère et ses deux fillettes, âgées de 3 et 5 ans, sur une vidéo filmée par les terroristes.