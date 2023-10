Voici la plus belle station balnéaire d’Europe en 2023 selon un célèbre concours

La région de l'Algarve, dans le sud du Portugal, a été élue lors des World Travel Awards 2023 «Première destination balnéaire d'Europe».

Une région à l’architecture et aux paysages qui vendent du rêve. La région de l'Algarve, situeé au Portugal, a été désignée comme étant la «Première destination balnéaire d’Europe», lors des World Travel Awards 2023 annoncés en ce mois d'octobre.

Opposée à Cannes, Corfu (Grèce), Costa Navarino (Grèce) , Majorque (Espagne), Marbella (Espagne), Porto Santo (Portugal) et la Sardaigne (Italie), la région du sud du Portugal a remporté son 10e titre dans la catégorie en 13 éditions. Une récompense qui affirme son statut de destination phare parmi les cités balnéaires en Europe, comme le rappelle le magazine Forbes.

Située au sud du Portugal, l’Algarve est réputée pour ses grandes étendues de sable, ses falaises qui offrent des paysages sublimes sur les côtes maritimes, ainsi que ses eaux aux tons bleus. «L'Algarve possède des plages pour tous les goûts. De longues plages de sable protégées par des falaises dorées à de petites baies nichées entre les rochers, en passant par les eaux calmes des plages de la côte Est qui sont parfaites pour les familles. Quant aux plages de la côte Ouest, elles sont parmi les plus pittoresques et les moins fréquentées du pays et constituent une destination de choix pour les surfeurs», a notamment déclaré André Gomes, président de l’office du tourisme d’Algarve.

These coming fall and winter months are a perfect time to go walking or cycling https://t.co/3KYlQyl66l



Enjoy the sunshine and mild weather in the Algarve, explore the region and the vast network of routes available.#portugal #algarve #visitportugal #trails pic.twitter.com/jilf5re1Js

— Visit Portugal (@visitportugal) October 6, 2023