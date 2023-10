Attaques en Israël : les habitants de Tel-Aviv collectent des dons et de l'aide humanitaire

Alors que Israël vient de subir la plus grande attaque terroriste de son histoire lors du raid meurtrier mené par le Hamas le 7 octobre dernier, la population s’organise pour collecter et distribuer de l’aide humanitaire partout dans le pays.

Une population unie. Après les attaques sanglantes perpétrées par le Hamas, le 7 octobre, occasionnant la mort de plus de 1.200 personnes, le peuple israélien tente de se reconstruire, en s’organisant notamment pour fournir de l’aide humanitaire à tout ceux qui en ont besoin dans le pays.

Nourriture, produits d'hygiène et couvertures

Dans ce centre commercial de Tel-Aviv, les cartons contenant de l’aide humanitaire sont de plus en plus nombreux. À l’intérieur : de la nourriture, des produits d’hygiène, des couvertures. «Nous mettons tout dans des boites, nous les envoyons aux soldats et aux habitants du nord et du sud qui ne peuvent pas quitter leur maison», explique Michal Rozental, une habitante de Tel Aviv.

«Cela fait trois ou quatre jours que je regarde la télé toute la journée, je ne fais que pleurer, j’avais l’impression de ne rien pouvoir faire, et puis finalement, comme j’habite pas loin d’ici, j’ai vu sur un groupe sur les réseaux sociaux qu’ils cherchaient des produits pour les enfants. Moi j’avais des livres pour enfants, alors je me suis dit, si je peux aider il faut que je le fasse», témoigne Joana Ouisman, cadre dans la finance.

Dans une ville au ralenti, les habitants restent unis. Une population plus soudée que jamais qui suit de près la situation à la frontière. «Les mouvements, la politique, cela n’existe plus. C’est un pays uni. Dès qu’il y a une crise, vous allez trouver la population unifiée, tout au long de l’histoire», analyse Mony Elbaz, retraité.