Hamas, Vladimir Poutine, Congrès... Ce qu'a dit Joe Biden lors de son adresse solennelle à la nation américaine

Dans une allocution à la nation depuis le Bureau ovale, le président américain, Joe Biden, a annoncé ce jeudi vouloir demander au Congrès de voter de nouveaux crédits pour armer l'Israël et l’Ukraine.

Le président américain s’est adressé à la nation ce jeudi dans une allocution en direct depuis la Maison Blanche. Entre le conflit entre le Hamas et Israël, Vladimir Poutine et la guerre en Ukraine, voici ce qu’il faut retenir des annonces de Joe Biden.

«L'Amérique est un phare pour le monde»

«Quand je marchais dans Kiev avec le président Volodymyr Zelensky, avec les sirènes d'alerte aérienne sonnant au loin, j'ai ressenti plus fortement que jamais ce que j'ai toujours cru : l'Amérique est un phare pour le monde. Encore aujourd’hui» a déclaré Joe Biden.

«Nous sommes la nation essentielle», a-t-il affirmé, reprenant une expression de l'ancienne cheffe de la diplomatie Madeleine Albright. Une déclaration qui n’était pas sans rappeler, l’expression «gendarmes du monde» qui colle aux États-Unis depuis la Guerre Froide.

Le Hamas et Vladimir Poutine, des dangers pour la démocratie

Lors de son allocution, Joe Biden a déclaré que l’organisation terroriste Hamas et le président russe, Vladimir Poutine, étaient des dangers sérieux pour la démocratie et qu’il fallait les combattre.

«Le Hamas et Vladimir Poutine représentent des menaces différentes, mais ils ont ceci en commun : ils veulent tous deux complètement anéantir une démocratie voisine», a dit le président américain, au lendemain d'un voyage à Tel-Aviv.

Le vote d’une aide pour l’Ukraine et Israël

Face à ce constat, Joe Biden a annoncé qu’il allait demander dès vendredi au Congrès de financer «en urgence» une aide à Israël et à l'Ukraine, «nos partenaires essentiels». Selon le New York Times, Joe Biden va demander au Congrès 10 milliards pour l'assistance à la sécurité d'Israël, et 60 milliards pour continuer de soutenir l'effort de guerre ukrainien.

«C'est un investissement intelligent», a-t-il assuré. «La direction que donne l'Amérique maintient la cohésion du monde. Les alliances de l'Amérique sont ce qui nous maintient nous, Américains, en sécurité.»

«Nous ne pouvons pas laisser les mesquineries politiques et la colère se mettre en travers de nos responsabilités en tant que grande nation», a-t-il déclaré depuis la Maison Blanche, en faisant référence au chaos qui paralyse toujours le Congrès américain depuis la destitution du «speaker» début octobre.

La sécurité américaine face au conflit Hamas-Israël

Joe Biden a également évoqué le risque des divisions plus profondes au sein de la société américaine à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël et notamment entre les juifs et les musulmans des Etats-Unis.

S’il a une nouvelle fois apporté son soutien aux juifs de son pays, Joe Biden a également évoqué les musulmans américains, et le meurtre raciste samedi dernier d'un petit garçon palestino-américain, poignardé près de Chicago. «Vous êtes des nôtres (...) Vous êtes Américains», a dit Joe Biden à cette communauté qui craint de se voir stigmatisée comme après le 11 septembre 2001.