Etats-Unis : la présidente d'une synagogue de Detroit retrouvée morte poignardée

Samantha Woll, présidente d'une synagogue progressiste de Detroit (États-Unis) a été retrouvée morte poignardée devant son domicile ce samedi 21 octobre. Un meurtre qui survient durant d’importantes tensions dans le pays entre groupes juifs et musulmans.

La police a mis en garde contre toute spéculation après le meurtre, ce samedi 21 octobre, de Samantha Woll, 40 ans et présidente de la synagogue Isaac Agree Downtown, située à Detroit dans le Michigan.

Connue pour son engagement dans la ville de Detroit en faveur des communautés juives et musulmanes, la victime a été retrouvée «inconsciente» par les policiers et médecins de Detroit, avant d’être «déclarée morte sur place», a relevé la police locale dans un communiqué.

Un appel au calme lancé par la police

«Sur place, les officiers de police ont constaté une traînée de sang qui les a conduits jusqu'au domicile de la victime où le crime a semble-t-il été perpétré», a poursuivi la police de la ville.

Selon les premiers examens, «de multiples blessure au couteau» ont été mis au jour. La police, qui a confié l’enquête à la brigade criminelle pour homicide, a précisé que «le mobile de ce meurtre restait inconnu».

De son côté, James White, responsable de la police de Detroit a déclaré qu’il était «important qu'aucune conclusion ne soit tirée avant que tous les éléments disponibles soient examinés», alors que le pays est secoué par des manifestations et des mouvements de tensions entre groupes juifs et musulmans depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas.