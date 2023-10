Israël-Hamas : plus de 300 personnes se sont rassemblées à Paris pour demander la libération des otages retenus à Gaza

Près de 300 personnes se sont réunies ce dimanche en début de soirée à Paris afin de réclamer la libération des otages retenus à Gaza par le Hamas depuis l'attaque en Israël le 7 octobre dernier.

En parallèle de la manifestation pro-Palestine qui s’est tenue sur la place de la République ce dimanche après-midi, 300 personnes se sont rassemblées près de la Tour Eiffel pour les otages détenus par le Hamas.

Après Tel Aviv et Rome, une longue table symbolique et des dizaines de chaises vides ont été dressées en plein cœur de Paris, afin de «rendre hommage aux victimes du terrorisme» et de «demander la libération de tous les otages, de toutes les nationalités"» a expliqué Sarah Ouakil, vice-présidente de l'Union des étudiants juifs de France (UEJF).

«Cette table a été faite pour shabbat, le jour où l'on se réunit en famille (...), dans un endroit de convivialité et de chaleur. Shabbat, c'est vendredi soir mais ce symbole continue», ajoute-t-elle alors que plusieurs centaines de personnes participaient t à la manifestation place de Fontenoy, derrière le Champ-de-Mars.

Les chaises laissées vides autour de la langue tablée à la nappe blanche représentent les «plus de 200 personnes qui ont été arrachées à leurs familles, qui sont parfois portées disparues, du bébé de six mois, à la grand-mère, à la famille entière» a-t-elle précisé.

Parmi les participants au rassemblement, certains portaient des pancartes avec des photos des otages.