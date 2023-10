Israël-Hamas : «La France n’a plus de souveraineté, Emmanuel Macron ne peut rien dire et ne peut rien faire», estime Michel Onfray

«La France n’a plus de souveraineté (...), Emmanuel Macron ne peut rien dire et ne peut rien faire», a estimé ce jeudi 26 octobre sur CNEWS le philosophe Michel Onfray, au lendemain d'une visite de deux jours du président français au Proche-Orient destinée à apaiser les tensions entre Israël et la Palestine.

Invité de CNEWS, ce jeudi 26 octobre, le philosophe Michel Onfray est revenu sur la visite du président français Emmanuel Macron en Israël, en Cisjordanie, en Jordanie et en Égypte. Cette visite a pour but d’apaiser les tensions entre l’État hébreu et son voisin arabe.

Mais le philosophe a estimé que «la France n’a plus de souveraineté» et qu’«Emmanuel Macron ne peut rien dire et ne peut rien faire».

«On n’a pas de politique particulière. Celle-ci n’est pas visible. C’est le personnage qui l’incarne qui donne l’impression que la politique de la France est ce que dira Emmanuel Macron», a dit Michel Onfray.

«Il dit quoi ? Tout ce que l’on veut bien entendre ? Ce qu’il fait à Ramallah, il s’en prend plein la figure. Il entend une espèce d’éloge du Hamas. Il est sur son siège. Il écoute. Mahmoud Abbas nous dit que finalement (…) le Hamas est un mouvement de résistance, qu’il y a une occupation. Emmanuel Macron ne peut rien faire et ne peut rien dire», a-t-il ajouté.