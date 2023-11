Voici les 13 plus belles images de paysages du Royaume-Uni, selon un célèbre concours

Les photos lauréates du «UK Landscape Photographer of the Year 2023» ont été récemment dévoilées par le jury de cette compétition annuelle réputée, qui met en lumière la beauté et la diversité des paysages britanniques.

Les juges du «UK Landscape Photographer of the Year (LPOTY)» ont annoncé le 25 octobre, le palmarès de la 16e édition de ce concours qui récompense chaque année les meilleurs clichés de paysages du Royaume-Uni.

Alors que plus de 17.000 images étaient en lice cette année, c'est la puissante et déchirante photo d'une lande dévastée après un incendie dans le sud de l'Angleterre, œuvre de Mik Dogherty, qui a décroché la première place du «Landscape Photographer of the Year».

Parallèlement au concours général, se tient une compétition réservée aux candidats âgés de 18 ans ou moins, qui comprend quatre catégories. L'un de ces quatre lauréats se voit attribuer le prix du «Jeune Photographe paysagiste de l'année». Cette année, le prix a été adjugé à Aaron Northwood pour sa somptueuse prise de vue d'un vénérable chêne sous la neige, réalisée à Craven Arms, dans le Shropshire, au centre de l'Angleterre.

grand prix et lauréat catégorie «changement dans le paysage»

«After the Fire» ©Mik DOGHERTY/Landscape Photographer of the Year 2023

Mik Dogherty a été couronné par la plus haute distinction du concours, à savoir le titre de «Photographe paysagiste de l'année» pour sa superbe et bouleversante photo d'un paysage de lande et de forêt portant les stigmates du violent incendie qui a ravagé cette partie du parc national de New Forest, situé dans le sud de l'Angleterre. «Après l'énorme feu de forêt qui a sévi près de Beaulieu, dans le parc national de New Forest, je me suis rendu compte que pour obtenir une photo intéressante, j'aurais besoin d'un matin brumeux pour masquer à l'arrière-plan le grand complexe pétrolier de Southampton. Finalement, ce matin-là est arrivé et, pour couronner le tout, il y a eu un magnifique lever de soleil», a déclaré le photographe britannique.

lauréat catégorie «vu du ciel»

«Loch an Eilein castle» ©Iain MASTERTON/Landscape Photographer of the Year 2023

Dans cette catégorie de la compétition dédiée aux photos prises depuis des drones, le Britannique Iain Masterton a été sacré par le jury pour son époustouflante vue aérienne d'une forteresse en ruine située sur une île au milieu du Loch An Eilein, dans le parc national de Cairngorms, en Ecosse. «Je voulais immortaliser les couleurs d'automne prises par cette petite île lacustre sur laquelle se trouvent les vestiges d'un château. Le drone était le moyen idéal», a-t-il confié.

lauréat catégorie «vue classique»

«The Needle» ©Julien DELAVAL/Landscape Photographer of the Year 2023

Le Belge Julien Delaval a été distingué pour sa superbe image de l'emblématique formation rocheuse appelée «L'Aiguille», située au Quiraing, au nord de l'île de Skye, dans la péninsule de Trotternish, en Ecosse. «Un point de vue classique, mais c'est un endroit incroyable. Ce matin de novembre, j'avais décidé d'explorer toute la région du Quiraing et bien sûr la fameuse aiguille était sur ma liste», a-t-il indiqué.

prix jeune photographe paysagiste de l'année et lauréat catégorie «vue classique»

«The wishing Tree» ©Aaron NORTHWOOD/Landscape Photographer of the Year 2023

Le 16e titre de «Jeune Photographe paysagiste de l'année» a été décerné à Aaron Northwood pour «The wishing Tree», photo lauréate de la catégorie «Vue classique» du concours réservé aux jeunes talents. «Lorsque Aaron a entrepris de réaliser cette photographie, je ne doute pas qu'il ait ressenti une immense joie et une profonde confirmation qu'il réussirait à produire un témoignage époustouflant de la beauté de la nature», a déclaré Charlie Waite, fondateur et juge du «Landscape Photographer of the Year (LPOTY)».

lauréat catégorie «paysages urbains»

«Between the Lines» ©Andrew SMITH/Landscape Photographer of the Year 2023

«Cette image de la Towner Gallery d'Eastbourne a été prise en avril 2023. Cette galerie, qui expose 4.000 objets d'art, est l'une des plus importantes du Sud de l'Angleterre. Ce bâtiment emblématique attire de nombreux photographes. Je m'efforçais de montrer l'échelle de l'architecture lorsqu'une passante s'est insérée parfaitement entre les lignes et m'a permis d'atteindre mon objectif», a confié le photographe britannique Andrew Smith.

lauréat jeune photographe paysagiste de l'année catégorie «vue côtière»

«Storm» ©David DA COSTA/Landscape Photographer of the Year 2023

Dans le concours réservé aux jeunes talents, le Français David Da Costa s'est illustré dans la catégorie «Vue côtière» pour sa fantastique photo de l'emblématique château de Bamburgh niché sur la côte de la mer du Nord, dans le Northumberland, en Angleterre.

lauréat catégorie noir et blanc

«Role Reversal» ©Nick GREEN/Landscape Photographer of the Year 2023

Pour immortaliser en noir et blanc ce magnifique arbre en fleurs, Nick Green s'est rendu dans le parc national du Dartmoor, dans le Devon, dans le Sud-Ouest de l'Angleterre.

lauréat catégorie «vue côtière»

«Winter Content» ©Daniel RUFFLES/Landscape Photographer of the Year 2023

«En février 2021, nous avons eu de spectaculaires chutes de neige à Aldeburgh, ce qui est assez rare sur la côte du Suffolk. J'ai décidé alors de sortir avec mon appareil photo et d'affronter les éléments. Il s'agit d'une composition un peu classique d'un bateau sur la plage mais la neige apporte de la douceur à la scène et une impression intemporelle et picturale à l'image», a expliqué Daniel Ruffles.

lauréat catégorie «expressions et impressions du paysage»

«Blizzard London SE9» ©Terry GIBBINS/Landscape Photographer of the Year 2023

«Juste avant Noël 2022, une tempête de neige a frappé Londres tard dans la soirée. Il n'y avait presque aucun véhicule sur la route alors que je traversais prudemment les rues du sud-est londonien, lorsqu'un taxi est apparu. J'ai saisi l'occasion et pris des photos par rafale de trois», a affirmé Terry Gibbins, photographe londonien et chauffeur de taxi depuis presque trente ans, qui parcourt la ville à la recherche de l'image parfaite.

lauréat catégorie «mon aventure ferroviaire»

«Looking» ©Alexander SWYER/Landscape Photographer of the Year 2023

«Cette photo a été prise dans un train à vapeur au cours de vacances dans la région du Devon. Ces deux dames étaient assises à côté de nous avec leurs deux chiens. J'ai posé mon appareil photo sur la tablette et j'ai pris quelques clichés. J'ai adoré la façon dont ils regardaient par la fenêtre la campagne qui défilait. Je leur ai bien sûr envoyé une copie de la photo par mail», a détaillé le Britannique Alexander Swyer.

lauréat catégorie «vue intime»

«Bladderwrack» ©Daniel WARD/Landscape Photographer of the Year 2023

«Cette image est l'une des dernières que j'ai faite lors d'un séjour dans l'Ouest de l'Ecosse. J'ai eu la chance de bénéficier d'un temps automnal fantastique. De splendides arcs-en-ciel, des reflets incroyables sur des lochs calmes et des couleurs de l'automne tout autour. Après avoir photographié un bateau le long d'une jetée, mon attention a été attirée par ce fucus vésiculeux. Il ressemblait un peu à un arbre avec ses magnifiques verts olive se fondant dans des jaunes dorés aux extrémités. Cette photo est devenue l'une de mes images préférées de mon périple écossais», a détaillé Daniel Ward.

lauréat jeune photographe paysagiste de l'année catégorie «paysages urbains»

«York Minster» ©Isaac SAVAGE/Landscape Photographer of the Year 2023

«J'ai capturé cette image de la cathédrale de York depuis Chapter House Street, tôt le matin, avant que les rues ne s'animent. J'ai été séduit par les couleurs sobres et les contrastes marqués», a déclaré Isaac Savage.

lauréat jeune photographe paysagiste de l'année catégorie «vue intime»

«Which Drop are you Drawn to ?» ©Will WRENCH/Landscape Photographer of the Year 2023

«Cette photo a été prise dans le parc national du Dartmoor, dans le Devon, en Angleterre. Je suis passé devant des mûriers qui m'ont fourni un excellent casse-croûte après quelques heures de marche. L'image m'intéresse car je suis attiré par une goutte d'eau en particulier posée sur une toile d'araignée à l'architecture complexe», a déclaré le jeune Will Wrench, passionné de photographie depuis l'âge de 7 ans.