MrBeast : le youtubeur le plus connu du monde vient de construire 100 puits en Afrique

Une notoriété mise au service d’un projet humanitaire. Le créateur de contenus le plus suivi au monde MrBeast, qui totalise 207 millions d’abonnés sur YouTube, a publié une vidéo ce samedi où il œuvre pour la construction de 100 puits en Afrique.

Dans la vidéo d’un peu plus de dix minutes, qui a dépassé les 51 millions de vues sur YouTube deux jours après sa publication, Mr Beast s’est filmé dans des pays pauvres d’Afrique en train de construire des puits. Au total, 100 points d’eau ont été construits afin d’en faire profiter des centaines de milliers d'Africains.

«Les 100 puits que nous avons construits aideront plus de 300 à 500.000 personnes au Cameroun, au Kenya, en Somalie, en Ouganda et au Zimbabwe au cours de leur vie. Cependant, environ 2 milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès à une eau potable propre et salubre. Cela représente environ 25 % de la planète entière ! Les puits propres peuvent coûter entre quelques milliers de dollars et des dizaines de milliers, selon l’ampleur et les besoins de la communauté locale, mais peuvent fournir très rapidement de l’eau potable presque illimitée aux personnes», a assuré MrBeast dans son format.

Près de 300.000 euros de dons recueillis

Via son canal philanthropique (intitulé Beast Philanthropy), le YouTuber a lancé une campagne dénommée «Water is Life» (L’eau, c’est la vie) afin de récolter des dons pour construire d’autres puits dans des pays sous-développés à travers le monde.

A ce jour, 9,727 donateurs ont permis à la plate-forme de recueillir 302.459 dollars, soit 281.905 euros, pour soutenir le projet humanitaire.

Jimmy Donaldson, plus connu sous le pseudo MrBeast, est connu pour réinvestir l’argent généré dans ses vidéos passées afin de financer les nouvelles. Los d’un podcast en juin dernier, il avait affirmé qu'il réinvestissait «chaque centime» gagné.

En novembre 2022, Forbes a estimé que MrBeast avait gagné 54 millions de dollars, soit 50,33 millions d’euros, en un an grâce à YouTube avec les revenus publicitaires et les contrats de parrainage.