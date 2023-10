MrBeast : le YouTubeur le plus suivi au monde devient le sponsor d'une équipe NBA

Le créateur de contenu et influenceur américain MrBeast a acheté, pour plusieurs millions de dollars, le patch publicitaire du maillot de la franchise NBA des Hornets.

Le partenariat inattendu de l'année en NBA. La franchise de NBA des Hornets, domicilée dans la ville de Charlotte, aux États-Unis, a annoncé, ce lundi, qu'elle allait commencer un partenariat inédit avec Feastables, une marque de snacks fondée par le YouTuber américain MrBeast. Une annonce qui a été faite lors du Media Day des équipes NBA.

BREAKING: @MrBeast has purchased the jersey patch rights of the @hornets.





Will use logo of his confectionery company @Feastables, which has sold millions and millions of chocolate bars https://t.co/flDMREYuM6 pic.twitter.com/JWOPKgQsvI

— Darren Rovell (@darrenrovell) October 2, 2023