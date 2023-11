Voici les 38 plus belles photos de nature en 2023, selon le célèbre concours «The Nature Conservancy»

L'ONG engagée dans la protection de l'environnement The Nature Conservancy, a annoncé les photos gagnantes 2023 de son concours annuel mondial, qui célèbre la beauté et la diversité de la nature.

Les juges du concours organisé par The Nature Conservancy, ONG environnementale internationale qui œuvre pour créer un monde où les humains et la nature peuvent prospérer, ont dévoilé le 1er novembre, leur palmarès 2023 dans 14 catégories, dont le grand prix et le prix Celebrity Judge Choice.

Les clichés lauréats ont été sélectionnés par un jury d'experts en photographie parmi plus de 189.000 images soumises par des photographes amateurs et professionnels provenant de 191 pays.

Choisi parmi les meilleures images de chaque catégorie, le grand prix a été décerné au Hongrois Tibor Litauszki, pour son envoûtante photo sous-marine d'un triton alpestre mangeant des œufs de grenouille fraîchement pondus dans un ruisseau en Allemagne.

Attribué par l'acteur et photographe américain Cole Sprouse, juge invité cette année, le prix Celebrity Judge Choice a récompensé l'Emirati Hermis Harridas pour son exceptionnel cliché d'une huppe en plein vol au lever du soleil.

Voici les photos lauréates dans chaque catégorie.

grand gagnant the nature conservancy 2023

«En Allemagne, j'observe depuis de nombreuses années la vie des tritons alpestres dans leur habitat naturel. Dès que les grenouilles pondent leurs œufs, quelques jours plus tard, au crépuscule, les tritons apparaissent et se régalent pendant toute la nuit. Parfois, plusieurs tritons se disputent la même proie», a déclaré Tibor Litauski.

«Cette année, j'ai décidé de capturer ce moment sous l'eau en plaçant mon appareil photo dans un boîtier sous-marin, lesté avec des poids, que j'ai installé sous les œufs des batraciens. Au début, j'étais un peu nerveux parce que je n'étais pas sûr qu'il soit complètement étanche. Mais je me suis dit que si aucune bulle n'apparaissait, mon appareil photo resterait sec. Réglant manuellement la mise au point de l'objectif à l'avance, j'ai croisé les doigts pour que tout fonctionne comme je l'avais prévu. Puis, à la nuit tombée, lorsque le premier triton est apparu, je l'ai éclairé avec une lampe LED tout en exposant la photo. J'ai déclenché l'appareil photo à l'aide d'une télécommande filaire faite maison. J'ai passé quatre soirées à essayer de prendre les meilleures photos possibles pour n'obtenir au final qu'une ou deux images nettes», a poursuivi le photographe hongrois.

2e prix - catégorie oiseaux

«Cette image d'un tétras pâle a été prise dans l'ouest du Kansas. J'étais dans un affût surplombant une aire de parade nuptiale le 1er avril 2023. C'était une matinée froide et lorsque l'activité des mâles dans cette compétition sexuelle s'est suffisamment calmée pour que je puisse sortir de l'affût, je tremblais. Je ne savais pas si c'était dû au froid ou à l'excitation d'avoir assisté à la parade ininterrompue de ces oiseaux», a confessé l'Américain Mike Krehbiel.

1er prix - catégories images aériennes

«Inspirée par la couleur jaune, j'ai décidé de prendre une photo avec un drone de ce lotissement de la ville de Swidnica, qui a été construit au milieu d'un champ, en Pologne. Au printemps, les bâtiments sont entourés de magnifiques champs de colza», a indiqué la Polonaise Agnieska Wieczorek.

1er prix - catégorie mammifères

«Ici, vous pouvez voir trois loups qui sautent en l'air pour montrer leur enthousiasme et leur complicité. Chaque loup respire le bonheur et l'énergie, leurs yeux brillent sous l'effet de l'excitation et des liens étroits qui les unissent au sein de la meute. Cette image nous rappelle l'élégance et le charme de ces animaux dans leur environnement naturel», a rapporté l'Indien Siddharta Ghosh dans la légende de sa photo.

3e prix - catégorie vie sous-marine

«Un requin gris de récif nage au milieu d'une boule d'appât, méthode de défense prise par un banc de poissons, dans les eaux peu profondes du récif de Ningaloo, en Australie. Il s'agit d'une expérience unique : des millions de petits poissons sont rassemblés et poussés dans les allées étroites d'un récif corallien peu profond par des prédateurs en chasse. Cette photo a été prise à l'intérieur de la boule d'appât, alors qu'un requin en sortait, à la recherche de son prochain repas», a expliqué l'Australien Daniel Nicholson.

1er prix - catégorie homme et nature

«Une petite troupe de gnous bleus ou gnous à queue noire (Connochaetes taurinus) observe, à bonne distance, une montgolfière qui s'est posée après avoir débarqué ses passagers pour faire une pause et prendre leur petit-déjeuner, dans le parc national de Masai Mara, au Kenya», a annoncé l'Américain Michael Hegyi.

3e prix - catégorie plantes et champignons

«Voici un groupe de champignons fantômes (Omphalotus nidiformis). Ils poussent et disparaissent rapidement, les nuits chaudes après quelques jours de pluie. Ces champignons bioluminescents naissent en particulier sur les souches d'arbres en décomposition, dans les forêts côtières du Sud de l'Australie et en Tasmanie», a commenté l'Australien Ashley Sykes.

2e prix - catégorie océans

«Les nomades de la mer d'Alor, dans l'est de l'archipel des petites îles de la Sonde, en Indonésie, est un peuple avisé qui protège la mer. Son implication dans la protection des eaux environnantes est vraiment extraordinaire. Avec un équipement simple, ils ne pêchent que les poissons dont ils ont besoin pour se nourrir et vendent le reste au marché», a déclaré le photographe indonésien Bambang Wirawan.

1er prix - catégories insectes et arachnides

«Cette image est un bracketing de 129 images d'une araignée-loup avec ses bébés. Je l'ai rencontrée au milieu d'un chemin asphalté lors d'une sortie macro matinale cet été. On peut généralement s'attendre à ce que les "enfants" bougent un peu, ce qui pourrait gâcher une tentative d'empilement, mais ils étaient tous complètement immobiles pour cette série», a confié l'Américain Benjamin Salb.

3e prix - catégorie eau douce

«Un petit îlot avec un arbre accueille chaque soir une volée de hérons, qui viennent de loin pour se reposer pour la nuit jusqu'à ce qu'ils repartent le lendemain matin. L'image a été prise dans une petite lagune à Uberlândia, dans l'Etat du Minas Gerais, au Sud-Est du Brésil», a déclaré le Brésilien Rubens Rebouças.

1er prix - catégorie climat

«Euridice Castro, 33 ans, tient son neveu Otavio devant la fenêtre, tandis que son fils Aquiles joue dans l'Amazone en crue, à Anama, au Brésil, le 24 mai 2021. Anama est une "ville amphibie" depuis des années. Sans travail, les adultes restent la plupart du temps à la maison, et les enfants, sans école et sans espaces de loisirs publics, jouent dans les zones inondées», a précisé le Brésilien Raphael Alves.

1er prix - catégorie paysages

«Cette photo représente l'un des moments les plus intenses de ma vie. C'était en septembre dans le parc national de Denali, en Alaska, et après deux semaines d'attente, j'ai eu la chance de vivre un mélange étonnant d'éléments extraordinaires, que je n'oublierai jamais : le déploiement impressionnant des couleurs d'automne à leur apogée et la première neige de la saison», a confessé l'Italien Alessandro Carboni.

3e prix - catégorie reptiles et amphibiens

«Une couleuvre tachetée grimpe le long d'un pin, chassant probablement des lézards au crépuscule», a déclaré l'Américain Joey Mullica.

2e prix - catégorie images aériennes

«A l'aide d'un drone, j'ai immortalisé cette image époustouflante d'un groupe de flamants roses qui volaient au-dessus du lac Magadi, au Kenya», a dit le photographe indien Neelutpaul Barua.

3e prix - catégories océans

«Une grosse vague se dirige vers le rivage lors d'une violente tempête, en novembre 2012, en Ligurie, près de Varigotti, en Italie. Depuis deux décennies, je me consacre à la documentation du spectacle envoûtant des vagues de l'océan qui s'écrasent sur le rivage. Ce projet en cours est une ode visuelle à l'attrait durable de la mer, un journal de bord de ses humeurs changeantes», a consigné l'Italien Giovanni Allievi dans la légende son image.

1er prix - catégorie oiseaux

«La mésange Rémiz construit ses nids uniques dans les marais du parc national de Biebrza, situé au nord-est de la Pologne. Cette image montre le mâle quittant le nid pour apporter plus de matériaux afin de terminer la construction», a précisé le Polonais Grzegorz Dlugosz.

3e prix - catégorie mammifères

«Se libérer. L'ours», a écrit l'Américaine Luisa Percicoli en légende de son étonnant cliché.

2e prix - catégorie climat

«Bien qu'il s'agisse en fait d'une terre irrigable, elle s'est déshydratée en raison de la baisse des nappes phréatiques dûe à une utilisation excessive de l'eau. Le véhicule, qui dispose d'un équipement de forage de puits profonds, est sur le point de commencer à creuser un nouveau puits plus profond sur les terres situées en contrebas. Si l'on veut assurer notre avenir, nous allons devoir reconsidérer l'utilisation de l'eau en développant une agriculture plus respectueuse de cette ressource vitale», a commenté le photographe turc Mustafa Binol.

1er prix - catégorie vie sous-marine

«Les méduses dorées (Chrysaora fuscescens) pullulent dans les eaux troubles du Pacifique, au large de Monterey, en Californie, aux Etats-Unis», a déclaré l'Américain Russell Laman.

1er prix - catégorie eau douce

«Les trous creusés par les poissons pour frayer sont visibles après l'assèchement d'un étang dans le quartier de Tai Sang Wai, dans le district de Yuen Long, Hong Kong, en Chine», a décrit la Hongkongaise Jeanny Tang.

2e prix - catégorie mammifères

«L'orque attaque deux phoques le matin sur la plage», a dit l'Américain HJ Yang.

3e prix - catégorie paysages

«Des figues de Barbarie à la base d'El Capitan au coucher du soleil, dans le parc national de Guadalupe, au Texas, aux Etats-Unis», a indiqué le photographe américain Adam Mowery.

2e prix - catégorie reptiles et amphibiens

«Une grenouille arboricole (dendrosophus ebraccatus) se repose sur le bord d'une feuille. J'ai trouvé ce bel amphibien dans le jardin de mon hôtel au Costa Rica. J'ai utilisé les lumières décoratives du bâtiment d'en face comme arrière-plan et un flash subtil et diffus pour éclairer la grenouille», a détaillé le Tchèque Petr Bambousek.

2e prix - catégorie plantes et champignons

«Un conifère solitaire en hiver, dans le parc naturel régional de Fanes-Sennes-Braies, dans les Dolomites, au Sud-Tyrol, en Italie», a écrit l'Italien Vittorio Ricci.

3e prix - catégorie insectes et arachnides

«Des papillons se poursuivent sous le soleil couchant à la montagne Nankun, située non loin de Guangzhou, en Chine», a déclaré Lei BO.

3e prix - catégorie homme et nature

«La foudre provoque une réaction primitive dans un motel situé sur la rive nord du lac Supérieur, en Ontario, au Canada», a expliqué l'Américain Randy Hudson.

1er prix - catégorie océans

«Jouant dans les vagues à chaque passage de bateau, cette bande de dauphins vit toute l'année à proximité de l'atoll de Rangiroa, dans l'archipel des Tuamotu, en Polynésie française», a indiqué la Française Estebane Rezkallah.

2e prix - catégorie eau douce

«Un wapiti mâle s'est arrêté au milieu de la rivière Oconaluftee pour se désaltérer, dans le parc national des Great Smoky Mountains, à cheval entre le Tennessee et la Caroline du Nord, aux Etats-Unis», a déclaré l'Américain Alan Taylor.

3e prix - catégorie climat

«Cette photo a été prise le 27 août 2023 à Santa Ursula, sur l'île espagnole de Tenerife, aux Canaries. Le 16 août s'est déclaré le plus grand incendie d'Espagne. Pendant des jours, nous avons regardé les montagnes brûler non loin de nos maisons. Cette photo prise derrière chez moi montre l'importance des services de lutte contre les incendies, notamment des hélicoptères, qui ont joué un rôle essentiel dans le contrôle et l'extinction des feux de forêts», a témoigné l'Espagnole Luisa Lynch Harris.

1er prix - catégorie plantes et champignons

«Entouré de mythes et de légendes, le cactus candélabre est vénéré par les populations indigènes du nord-ouest de l'Argentine. Impossible de ne pas être absorbé par son étrange beauté. Prise de vue directe lors d'une nuit d'hiver au clair de lune», a commenté l'Argentin José Pereyra Lucena.

2e prix - catégorie homme et nature

«Un héron cendré se tient dans un étang au milieu des promeneurs d'un parc urbain de Budapest, en Hongrie. L'oiseau est passé inaperçu de la plupart des passants, car nous ne remarquons généralement pas les animaux sauvages qui vivent autour de nous en ville. Si nous prenons le temps d'observer ce qui nous entoure, nous pourrions alors voir combien de créatures vivantes partagent notre habitat», a analysé le photographe naturaliste hongrois Mano Aliczki.

2e prix - catégorie paysages

«Après plusieurs heures d'ascension sur le glacier du volcan Antisana, en Equateur, alors que les premiers rayons du soleil commençaient à poindre, j'ai aperçu au loin le Cotopaxi, volcan illuminé avec une imposante colonne de vapeur qui s'élevait. Je me suis prudemment positionné entre les crevasses, j'ai sorti mon appareil photo et j'ai pris la photo avec une vitesse d'obturation lente, en faisant de mon mieux pour ne pas être pris au dépourvu», a dit l'Equatorien Roberto Valdez.

3e prix - catégorie oiseaux

«Ces jolies hirondelles rustiques se reposent sur les lignes électriques», a écrit le photographe colombien Juan José Murillo en légende de son image parfaitement construite.

2e prix - catégorie insectes et arachnides

«Une cicadelle jaune s'est posée sur un polypore en train de disperser ses spores. Elle est restée là jusqu'à ce que la dispersion des spores du champignon s'accélère. J'ai capturé ce moment dans la forêt humide à feuilles caduques de Goa, en Inde», a précisé l'Indien Soumya Ranjan Bhattacharyya.

prix celebrity judge choice

«Une huppe fasciée s'est envolée, les ailes déployées, dans un mouvement fluide à travers le ciel matinal illuminé des teintes lumineuses du lever du soleil», a dit le photographe émirati Hermis Haridas, récompensé par le juge invité Cole Sprouse, acteur et photographe américain.

3e prix - catégorie images aériennes

«Photo prise par un drone d'un ruisseau pendant une tempête de neige, Salisbury Mills, à New York, aux Etats-Unis», a indiqué l'Américain Derek Robertson.

2e prix - catégorie vie sous-marine

«Suite à l'éruption du volcan Taal aux Philippines au début de l'année 2020, des sédiments océaniques ont été remués dans la colonne d'eau. Lors d'une plongée en eau noire dans la baie de Batangas, j'ai rencontré une femelle argonaute-voilier qui faisait de "l'auto-stop" sur des débris flottants. Les particules qui l'entouraient reflétaient ma lampe de poche, ressemblant à des flocons de neige en train de tomber. Plutôt que de dépeindre un chaos post-catastrophe, la scène créait un conte de fées tout en sérénité», a confié la Chinoise Cai Jialing.

1er prix - catégorie reptiles et amphibiens

«Sur cette photographie, la peau complexe d'une couleuvre à gouttelettes appelée aussi serpent des blés (Pantherophis guttatus) est mise en valeur d'une manière unique, grâce à la lumière ultraviolette. Scientifiquement prouvé, la peau de serpent présente un effet lumineux sous la lumière ultraviolette, un phénomène que les spécialistes des reptiles utilisent depuis la fin du 20e siècle pour localiser les serpents dans l'obscurité», a déclaré la Britannique Irina Petrova Adamatzky.