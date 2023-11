Voici les 5 plus beaux points de vue au monde selon une étude

De New York à Dubaï, en passant par Londres, Paris et Hong Kong, une étude a listé les cinq plus beaux points de vue du monde en se basant sur les commentaires et les notes distribuées sur l'entreprise de réservation en ligne TripAdvisor.

Ce sont les points de vue à ne pas manquer. En se basant sur les données issues de la plate-forme Tripadvisor, le site Remitly a établi un classement des monuments offrant les points de vue les plus spectaculaires du globe.

Top of the rock, New york (42.555 avis)

Loin devant le reste des monuments listés dans le classement de Remitly, l'observatoire Top of the Rock de New York, situé en haut de la plus haute tour du Rockefeller Center surplombe la Grosse Pomme. Il séduit surtout les touristes mais également les habitants de la ville qui peuvent ainsi redécouvrir, en hauteur, la ville qui ne dort jamais.

london eye, londres (34.975 avis)

Depuis l'an 2000, il tourne, il tourne et il éblouit les touristes qui ont un peu l'impression de s'envoler lentement une fois à l'intérieur de la capsule. Le London Eye, aussi appelé grande roue de Londres, est une attraction touristique visitée plus de 3 millions de fois par an.

tour eiffel, paris (32.875 avis)

La Dame de fer arrive en troisième position de ce classement. Visitée par 7 millions de personnes chaque année d'après le site du monument, cet édifice avait pourtant vocation à être détruit, 20 ans après son érection liée à l'Exposition universelle de Paris datant de 1889.

burj khalifa, Dubaï (28.518 avis)

Haute de 828 mètres, et divisée en 163 étages, cette tour située aux Emirats arabes unis est la plus haute du monde. Pas de doute, cet édifice promet à ses visiteurs deux points de vue exceptionnels, au 124e et au 148e étage.

victoria peak, hong kong (21.254 avis)

Sur les hauteurs de Hong Kong, le Victoria Peak offre lui aussi une vue époustouflante sur la ville. Et il s'octroie au passage la cinquième place de ce classement mondial. D'après l'office du tourisme de la région, 6 millions de visiteurs foulent le site chaque année.

Pour les habitants d'une ville ou les voyageurs qui la visitent, prendre de la hauteur permet d'avoir une vision plus globale sur l'endroit dans lequel on se situe.