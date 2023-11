Allemagne : soupçonné d’avoir tué son ex-petite amie, un étudiant italien arrêté après une chasse à l’homme

Un Italien de 22 ans a été arrêté ce dimanche en Allemagne au terme d’une chasse à l’homme de près d’une semaine qui tenait en haleine toute l’Italie. Le jeune homme est soupçonné d’avoir kidnappé et tué son ex-petite amie.

La fin d’une chasse à l’homme. En cavale depuis une semaine, Filippo Turetta, un étudiant de 22 ans soupçonné d’avoir kidnappé et tué son ancienne petite amie, a été arrêté près de Leipzig en Allemagne, ce dimanche 19 novembre.

Le suspect «sera de retour en Italie dans les quarante-huit heures pour répondre de ses actes», a affirmé le chef de la diplomatie italienne, Antonio Tajani.

L'inchiesta, Giulia è morta prima di finire nel canalone.



Abbandonata alle 3 di domenica. Trovato un coltello spezzato #ANSA https://t.co/HAF8EHdwFV — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 19, 2023

Originaire de Padoue, dans le nord de l’Italie, Filippo Turetta avait disparu depuis le week-end dernier après la découverte du corps de son ex-petite amie et camarade de classe, Giulia Cecchettin, dans un ravin près du lac Barcis, à une centaine de kilomètres au nord de Venise. Selon les premiers éléments de l’enquête, le corps de la jeune femme a été retrouvé mutilé de nombreux coups de couteau au niveau de la tête et du cou.

Sa mort remonte vraisemblablement au dimanche 12 novembre. Des caméras de télésurveillance ont enregistré l'agression au couteau survenue sur le parking d'une zone industrielle de la région de Vénétie.

102 féminicides en 2023 en Italie

Depuis ce jour, une chasse à l’homme avait démarré entre les policiers et cet étudiant en ingénierie biomédicale de l’université de Padoue, qui a été désigné comme le principal suspect. Cette cavale, qui a duré plus d’une semaine, a tenu en haleine tout le pays, jusqu’à l’arrêt du suspect, ce dimanche, comme l’a confirmé son avocat, Me Emanuele Compagno, à l’agence de presse italienne Ansa.

Le président de la région de Vénétie, Luca Zaia, a déclaré qu’un jour de deuil serait fixé le jour des funérailles de Giulia Cecchettin. Il a aussi souhaité que le sujet des féminicides soit évoqué dans les écoles. Depuis le début de l’année, 102 féminicides ont été recensés en Italie, dont 82 commis par un membre de la famille ou un partenaire, selon le ministère de l’Intérieur.

«Il faut vraiment commencer à apprendre à nos jeunes, dès la petite enfance, à respecter les femmes, leurs soeurs, mères, camarades d'école, c'est ainsi qu'on changera les choses», a souligné Antonio Tajani.