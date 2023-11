Binance : voici la somme colossale que devra verser le géant des cryptomonnaies pour stopper ses poursuites aux Etats-Unis

La plate-forme Binance, spécialisée dans les cryptomonnaies, est notamment accusée de blanchiment d’argent et de fraude bancaire. Il lui faudra débourser 4 milliards de dollars si elle souhaite éviter un procès aux Etats-Unis.

Près de 4 milliards de dollars américains, soit l'équivalent de 3,6 milliards d'euros environ. C’est la somme que devra payer la plate-forme Binance, soupçonnée de blanchiment d’argent et de fraude bancaire, pour éviter un procès aux Etats-Unis dans lequel son PDG, Changpeng Zhao, pourrait être accusé.

Cette somme est demandée par le ministère de la Justice aux Etats-Unis, selon des informations dévoilées par Bloomberg. Les accusations qui sont portées contre Binance ne datent pas d’hier et remontent à 2018. En plus de blanchiment d’argent et de fraude bancaire, la plate-forme est soupçonnée de ne pas avoir respecté des sanctions.

Des négociations sont en cours entre les deux parties et le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, pourrait être inculpé lui aussi aux Etats-Unis. S’il réside actuellement à Dubaï, il pourrait être extradé ou décider de se rendre lui-même de l’autre côté de l’Atlantique.

L’objectif d’un accord est de permettre à la plate-forme de continuer de fonctionner sans risquer de pénaliser la majorité des différents marchés de cryptomonnaie, c’est en tout cas ce qu’indique trois sources différentes à Bloomberg.

Mais si la plateforme dirigée par Changpeng Zhao finit par payer ce montant de 4 milliards de dollars, cela serait une des plus grandes sanctions jamais payées aux Etats-Unis dans le secteur de la cryptomonnaie.

A noter que la branche française de la plate-forme est aussi sous le coup d’une enquête depuis juin dernier pour blanchiment aggravé, comme l’a indiqué le parquet de Paris.