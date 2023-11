Guerre en Ukraine : la Russie a déclenché sa plus grande attaque avec des drones sur Kiev

Kiev, la capitale ukrainienne, a été visée la nuit dernière par la plus importante attaque de drones russes depuis le début de l’invasion du pays en février 2022. Des dizaines d’immeubles d’habitation et d’autres bâtiments sont depuis privés d’électricité.

Une attaque sans précédent. La capitale ukrainienne, Kiev, a été visée dans la nuit de vendredi à samedi par une vaste attaque de drones russes, la plus importante depuis le début de l’invasion en février 2022.

Ce bombardement a eu lieu le jour de la commémoration de l’Holodomor en Ukraine, grande famine des années 1930 à l’époque soviétique. Il s’agissait d’un «génocide» selon Kiev, organisé par Joseph Staline, provoquant la mort de millions d’Ukrainiens.

L’armée de l’air ukrainienne a affirmé ce samedi matin avoir abattu 71 drones d’attaque lancés dans la nuit par la Russie. «La plupart d’entre eux ont été détruits dans la région de Kiev», a précisé l’armée de l’air ukrainienne.

Cinq blessés et de nombreuses coupures de courant

Cinq personnes, dont un enfant de 11 ans, ont été blessées dans ce bombardement, ont annoncé les autorités locales de Kiev, expliquant qu’il s’agissait de l’attaque «la plus massive depuis le début de l’invasion» de l’Ukraine.

Une alerte aérienne a retenti et a duré plus de six heures. La chute de débris de drones a provoqué des incendies et endommagés des bâtiments, a précisé Vitali Klitschko, maire de Kiev.

Par ailleurs, l’attaque a généré de nombreuses coupures de courant à grande échelle à la suite de la rupture «d’une ligne d’alimentation électrique» alors que les températures ont chuté en dessous de zéro. «En conséquence, 77 immeubles résidentiels et 120 bâtiments dans la partie centrale de la ville sont privés d’électricité» a annoncé le ministère ukrainien de l’Énergie.

Même si Kiev était la cible principale de cette attaque, l’armée ukrainienne a affirmé être également intervenue dans le sud du pays et qu’un missile russe avait été détruit au-dessus de la région de Dnipropetrovsk, dans le centre du pays. Cette région est également en proie à des coupures de courant.