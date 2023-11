Israël-Hamas : qui sont les 13 otages libérés samedi ?

Dans le cadre de la trêve dans la guerre opposant Israël et le Hamas, 13 otages ont été libérés ce samedi 25 novembre, selon les récits de leurs proches, les informations de la presse israélienne et du Forum des familles d'otages.

Le Hamas a annoncé ce samedi la libération de 13 otages israéliens et quatre étrangers retenus jusqu'alors dans la bande de Gaza. Une information confirmée par l'armée israélienne. À travers les témoignages des proches, on connaît leur identité.

Hila et Emilie deux amies de 13 et 9 ans, avaient été enlevées ensemble, en compagnie de la mère de Hila alors qu'elles se cachaient dans leur mamad, la pièce sécurisée de leur maison, au kibboutz Beeri. Seule la mère reste toujours prisonnière à Gaza.

Shoshan Haran et sa famille ont également été remis en liberté. Adina Shoham (38 ans) avait été enlevée avec sa fille Yahel, 3 ans, et son fils Naveh, 8 ans. Sharon Avigdori (52 ans), la tante d'Adina, avait été enlevée avec sa fille Noam, 12 ans. Ils se trouvaient tous au kibboutz Beeri pour rendre visite à Shoshan Haran (67 ans), la mère d'Adina, également libérée samedi. Leur famille est l'une des plus concernées, puisqu'elle compte un septième otage, Tal Shoham (38 ans), le mari d'Adina.





Shiri Weiss, comptable de 53 ans, et sa fille Noga (18 ans) avaient été enlevées à leur domicile du kibboutz Beeri. Par ailleurs, les deux adolescents Alma (13 ans) et Noam (16 ans) avaient été enlevés en compagnie de leur père Dror Or (48 ans) le 7 octobre dernier.

46 otages libérés au total

Maya Regev, jeune femme de 21 ans, avait été enlevée avec son frère cadet Itay (18 ans), alors qu'ils tentaient de fuir le festival de musique Tribe of Nova. Maya avait été touchée par des tirs alors qu'elle était au téléphone avec leur père. Celui-ci avait tenté en vain de repérer leur position. Quelques heures plus tard, la fratrie apparaissait ligotée à l'arrière d'un pickup dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Ces libérations portent à 46 le total d'otages libérés, sur les quelque 240 séquestrés à Gaza depuis leur enlèvement lors de l'attaque du 7 octobre. L'accord de trêve entre Israël et le Hamas prévoit le retour en Israël de 50 otages sur quatre jours, en échange de 150 prisonniers palestiniens.