Israël-Hamas : le film des massacres du 7 octobre diffusé ce mardi à l’Assemblée nationale

Des images des massacres commis par le Hamas le 7 octobre dernier sur le territoire israélien, vont être projetées ce mardi 14 novembre à l’Assemblée nationale, devant les parlementaires du groupe d’amitié France-Israël du palais Bourbon.

Ce mardi 14 novembre, aux alentours de 17h30, une projection des massacres du Hamas en Israël le 7 octobre va être présentée aux parlementaires du groupe d’amitié France-Israël, dans une salle du palais Bourbon. Une initiative de Mathieu Lefèvre, député Renaissance du Val-de-Marne, président de ce même groupe, composé de 120 élus.

Dans le détail, les députés se verront présenter un film d'environ quarante-cinq minutes, réalisé par les autorités israéliennes à partir d'extraits des caméras et téléphones de combattants du Hamas, tués ou faits prisonniers, et d'images captées par des victimes et des secouristes. Il montre sans filtre des images des tueries et des cadavres suppliciés d'adultes et d'enfants.

Cette diffusion ne concernera personne d’autre. En effet, selon une source parlementaire à CNEWS, les collaborateurs ne sont pas invités à cette projection. Les téléphones seront également interdits.

Israël multiplie les projections

Parmi les images du film figurent celles d'hommes armés tuant des civils, notamment dans le kibboutz de Beeri, où 85 personnes ont été tuées et 26 prises en otage. D'autres montrent des membres du Hamas fauchant des jeunes qui fuient un festival de musique où plus de 270 personnes ont trouvé la mort.

Israël a déjà diffusé ces images dans plusieurs pays à l’étranger. Elles ont ainsi été projetées à Paris à une cinquantaine de journalistes par l’ambassade de l’État hébreu en France.

Le 31 octobre dernier, une dizaine de familles d’otages franco-israéliens détenus par le Hamas avaient également été reçues par plusieurs élus et la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, qui avait exprimé sa solidarité «vis-à-vis des victimes, d’Israël et des familles».