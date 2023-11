«La grand-mère de Sahar et d'Erez a été assassinée et brûlée, on a affaire à des monstres», souligne un proche de deux otages libérés

Après cinquante jours, trois otages franco-israéliens ont été libérés par les terroristes du Hamas dans la soirée du lundi 27 novembre. Un «soulagement» pour Olivier, membre de la famille de deux des anciens captifs qui s'est exprimé ce mardi sur CNEWS.

«Une joie incomplète». Erez et Sahar, âgés de 12 et 16 ans, font partie des trois otages franco-israéliens libérés dans la soirée du lundi 27 novembre. Si ces deux miraculés vont pouvoir rejoindre leurs proches sains et saufs, Olivier, un membre de leur famille, a rappelé ce mardi sur CNEWS que la grand-mère des enfants, comme d'autres proches et tant d'autres Israéliens, a, elle, péri dans des conditions épouvantables.

«Il y a effectivement une joie qui est très incomplète. Je le rappelle, on le voit sur la photo de Sahar qu’elle est avec sa grand-mère Carmela. Sa grand-mère Carmela a été assassinée et brûlée, c’est incroyable des choses comme cela… et la cousine germaine d’Erez, qui aurait dû avoir 13 ans la semaine dernière, Noya, a aussi été brûlée. On a affaire à des monstres, des criminels», a ainsi fustigé Olivier.

Plus de maison mais une vie à reconstruire

Habitant le kibboutz de Nir Oz, les deux jeunes enfants ne pourront plus retrouver leur maison puisque le village a été détruit. Leur père est également toujours entre les mains du Hamas.

Pourtant, Olivier a tenu à rester positif, malgré les massacres du 7 octobre et les 170 israéliens encore otages, «oui on est très heureux de voir ces jeunes, les voir sourire et rentrer chez eux pour en finir avec ces horreurs». «Même si on ne sait pas dans leurs têtes comment ils sont, ce qu’ils ont subi et ce qu’ils vont découvrir en retournant en Israël, ils sont là et on peut vraiment s’en réjouir comme leur mère l’a fait», s’est ému Olivier.