États-Unis : un détenu inculpé pour avoir poignardé le policier condamné pour la mort de George Floyd

Le détenu qui a poignardé, la semaine dernière, Derek Chauvin dans une prison fédérale américaine a été inculpé pour tentative d’homicide, ce vendredi 1er décembre.

Un détenu a été inculpé de tentative d'homicide pour avoir poignardé Derek Chauvin, le policier meurtrier de George Floyd, dans une prison fédérale, ce vendredi. John Turscak, 52 ans, est accusé de l'avoir frappé à plus de 20 reprises à l'aide d'un couteau artisanal, selon un document judiciaire.

Derek Chauvin, 47 ans, a été agressé le 24 novembre 2023 dans une bibliothèque d'une prison fédérale à Tucson, en Arizona. S’il a survécu à ses blessures, aucune information n'a été diffusée sur son actuel état de santé.

«Un jour symbolique»

L'homme a indiqué aux enquêteurs avoir sciemment choisi la date de l'attaque, jour du «Black Friday», un évènement commercial célèbre pour ses rabais, mais aussi en référence au mouvement antiraciste «Black Lives Matter». Il aurait également confié aux agents pénitentiaires qu'il aurait tué Derek Chauvin «s'ils n'avaient pas réagi aussi rapidement».

Le bureau des procureurs fédéraux à Tucson a indiqué avoir inculpé John Turscack de plusieurs chefs d'accusation parmi lesquels tentative d'homicide, passible de 20 ans de réclusion, et d'agression ayant causé des blessures graves. Il est également accusé d'avoir poignardé à plus de 20 reprises un autre détenu.

Un appel rejeté

La mort de George Floyd avait déclenché d'immenses manifestations contre le racisme et les violences policières.

Selon la scène de l'homicide filmée et mise en ligne, Derek Chauvin avait maintenu son genou sur le cou de George Floyd, même une fois le quadragénaire noir évanoui. Le policier avait été reconnu coupable de meurtre par la justice de l'Etat du Minnesota, en 2021, et condamné à 22 ans et demi de détention.

Le mois dernier, la Cour suprême des États-Unis a rejeté son appel contre cette condamnation. L'ancien policier demandait l'annulation de la sentence au motif que l'extrême médiatisation du dossier et le risque d'émeutes l'avaient privé d'un procès «équitable».