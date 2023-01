Mort de Tyre Nichols aux Etats-Unis : ce que l'on sait sur l'affaire

Après avoir été arrêté et violenté par des policiers, le 7 janvier dernier à la suite d'un contrôle routier à Memphis dans le Tennessee (Etats-Unis), Tyre Nichols, un Afro-Américain de 29 ans, est mort trois jours plus tard. Que sait-on sur cette affaire qui rappelle celle de George Floyd ?

Les Etats-Unis sous le choc après une nouvelle affaire présumée de violence policière. La mort de Tyre Nichols, un Afro-Américain de 29 ans décédé après son arrestation brutale par cinq policiers également Afro-Américains, ravive les craintes de tensions raciales. Cela notamment en raison de la vidéo de l'arrestation rendue publique vendredi. Alors que le président Joe Biden a lancé un appel au calme et réclamé une enquête rapide, le point sur cette affaire qui rappelle celle de George Floyd, mort au printemps 2020 étouffé sous le genou d'un policier.

Que s’est-il passé ?

Alors qu’il conduisait, Tyre Nichols a été arrêté par cinq policiers afro-américains pour une «infraction routière». L’interpellation a rapidement dégénéré et le jeune homme de 29 ans a été passé à tabac par les cinq hommes. Une agression de trois minutes, «pure et simple, et sans interruption» d’après Antonio Romanucci, avocat de la famille Nichols. Tyre Nichols s’était ensuite plaint d’avoir du mal à respirer et avait donc été hospitalisé. Il est décédé trois jours plus tard.

Quelles suites judiciaires ?

Rapidement licenciés, les cinq policiers ont été inculpés et incarcérés. Ils sont visés pour plusieurs chefs d’inculpation : meurtre, coups et blessures et même enlèvement. Néanmoins, quatre d’entre eux ont été libérés sous caution.

Une vidéo accablante

L’agression a été filmée dans son intégralité par une caméra placée en hauteur. La vidéo est d’une violence flagrante et a d’ores et déjà provoqué la colère de nombreux Américains. On y voit les cinq policiers s’acharner sur Tyre Nichols lui assénant de nombreux coups de poing, de pied ou de matraque. Après quelques secondes, la caméra filme le visage du jeune homme complètement tuméfié et couvert de sang.

Interviewée par CNN, la mère de Tyre Nichols, RowVaughn Wells s’est confiée en larmes : «Quand mon mari et moi sommes arrivés à l’hôpital et que j’ai vu mon fils, il était déjà mort. Ils l’avaient réduit en bouillie. Il avait des bleus partout, sa tête était enflée comme une pastèque». Le président des États-Unis, Joe Biden a lui aussi réagi à cette vidéo, publiée le 27 janvier. Il s’est dit «scandalisé» et «profondément meurtri».

My heart goes out to Tyre Nichols’ family and to Americans in Memphis and across the country who are grieving this tremendously painful loss. There are no words to describe the heartbreak and grief of losing a beloved child and young father.⁰⁰Here's my full statement. pic.twitter.com/ghROhSGtao — President Biden (@POTUS) January 28, 2023

Une mobilisation à travers le pays

Face à une telle violence, plusieurs manifestations se sont déroulées à travers les États-Unis, rappelant l’affaire George Floyd en 2020 et la montée du mouvement Black Lives Matter. Les principaux regroupements ont eu lieu à New York, Washington et à Memphis, où se sont déroulés les faits. Les manifestants avaient pour slogan : «Pas de justice, pas de paix».

Dans l'espoir d'éviter tout débordement comme en 2020, la famille de la victime a rapidement lancé un appel au calme.