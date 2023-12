Volodymyr Zelensky annule à la dernière minute son intervention devant le Congrès américain

En raison d’un «événement de dernière minute», le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annulé son intervention prévue ce mardi 5 décembre, au Congrès américain.

«Quelque chose s’est produit à la dernière minute», a annoncé le chef démocrate du Sénat, Chuck Schumer, pour justifier l’annulation inattendue de l’intervention de Volodymyr Zelensky. Les raisons exactes de cette annulation n'ont pas été communiquées. Le président ukrainien devait s’exprimer virtuellement devant le Congrès américain, afin de tenter d’obtenir le déblocage d’une nouvelle enveloppe d’une grande importance pour son pays.

Washington demeure le fournisseur le plus important d’aide militaire à Kiev, depuis le début de l’invasion russe, mais il semblerait que Volodymyr Zelensky n’ait pas d’autre choix que de remettre à plus tard cette demande financière cruciale pour son pays.

Un timing d'autant plus compliqué que la promesse du président américain, Joe Biden, concernant l’appui financier à l’Ukraine est en grand péril. Ce qui a de quoi inquiéter le pays, dont la dernière contre-offensive n’a pas porté ses fruits.

Bientôt la fin d’une aide précieuse ?

Du côté de la Chambre des représentants, dominée par les conservateurs au Congrès américain, quelques élus appellent à cesser toute aide à Kiev de façon immédiate. Toutefois, la majorité démocrate du Sénat reste favorable au soutien déjà en vigueur.

La Maison Blanche avait lancé de nombreuses inquiétudes en déclarant, ce lundi, que l’aide militaire américaine pouvait être coupée net d’ici aux prochaines semaines. Un scénario cauchemar pour les Ukrainiens, qui craignent que les frappes russes plongent des millions d’habitants dans le noir cet hiver, tout comme l’an dernier.

Selon la directrice du Budget de la Maison Blanche, Shalanda Young, si le congrès n’agit pas d’ici à la fin de l’année, les États-Unis seront «à court de ressources pour livrer plus d’armes et d’équipements à l’Ukraine et pour fournir du matériel venant des stocks militaires américains».

«Aucune nouvelle aide adoptée sans un changement radical de la politique migratoire américaine»

Plusieurs éléments viennent perturber l’équilibre des aides américaines. Dans un premier temps, Joe Biden avait demandé, le 20 octobre dernier, de coupler sa demande d’aide à l’Ukraine (d’environ 61 milliards de dollars), à Israël, à hauteur de 14 milliards de dollars.

Ensuite, le patron des députés conservateurs a demandé un durcissement de la politique migratoire face aux arrivées de migrants à la frontière avec le Mexique. Les démocrates ont pour le moment refusé, mais le «speaker» Mike Johnson est venu ce mardi appuyer cette demande en procédant à un chantage. Dans une lettre adressée à la Maison Blanche, ce dernier a expliqué «qu’aucune nouvelle aide ne sera adoptée sans un changement radical de la politique migratoire américaine».

D’autre part, le président Zelensky s’était déjà rendu dans la capitale américaine afin de rencontrer les élus du Congrès, en plus de Joe Biden. Cependant, cette visite n’avait rien apporté et les nouveaux fonds attendus pour son offensive n’avaient pas été validés.

Néanmoins, tout espoir ne semble pas perdu. «Je reste plutôt optimiste sur le fait que, malgré la dramatisation du moment, on est plutôt bons sur 2024», a expliqué une source européenne ce lundi auprès de l’AFP. Celle-ci n’exclut pourtant pas un «blocage», en raison du contexte au sein du parlement de la première puissance économique mondiale.