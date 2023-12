Taylor Swift : la star désignée personnalité de l’année par le Time

Elle succède au président ukrainien Volodymyr Zelensky. La chanteuse américaine Taylor Swift a été élue, ce mercredi, personnalité de l’année 2023 par le magazine Time.

Après la militante écologiste Greta Thunberg, le pape François ou encore le chef de l’Etat américain Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris, la pop star américaine Taylor Swift a été désignée personnalité de l’année 2023 par le magazine Time, ce mercredi 6 décembre.

