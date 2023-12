Taylor Swift a récolté près de 100 millions d'euros de revenus de streaming Spotify en 2023

Les revenus annuels de Taylor Swift générés sur la plate-forme de streaming Spotify dépassent les 100 millions de dollars en 2023.

Le streaming lui rapporte très gros. Spotify a, la semaine dernière, fait savoir que Taylor Swift est l'artiste la plus écoutée de l'année 2023 sur la plate-forme.

La superstar de 33 ans y a généré 26,1 milliards de streams au cours de l'année. Un énorme succès qu'elle doit en partie grâce à son album de 2022, «Midnights» et ses rééditions en 2023 de «Speak Now (Taylor's Version)» et «1989 (Taylor's Version)».

La chanteuse peut remercier ses fans car ce sont grâce à leurs écoutes que plus de 100 millions de dollars vont cette année rejoindre son compte en banque, déjà bien garni. Billboard estime qu'en dehors de Spotify, Taylor Swift a généré au total quelque 38,3 milliards de flux sur toutes les plates-formes. Cela signifie qu'elle encaissera en 2023 plus de 200 millions de dollars grâce au seul streaming.

L'année aura donc énormément rapporté à la superstar, car aux revenus du streaming s’ajouteront ceux des ventes de disques, mais aussi notamment ceux de sa tournée – en passe de devenir la plus lucrative de l’Histoire avec une estimation à plus de 4 milliards de dollars – et ceux du film-concert associé «Taylor Swift : The Eras Tour», qui a dépassé la barre des 250 millions de dollars au niveau mondial, soit 230 millions d'euros.