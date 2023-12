Pologne : le pro-européen Donald Tusk élu Premier ministre

Après la défaite des conservateurs et de l’extrême droite aux élections législatives en octobre dernier, le camp pro-européen l’a finalement emporté. Donald Tusk, leader de la coalition d’opposition, a remporté le vote de confiance du Parlement polonaise et a donc été élu Premier ministre.

Malgré une tentative sans espoir du président polonais, Andrzej Duda, de maintenir les conservateurs au pouvoir, le camp européen va enfin accéder au pouvoir. Ce lundi soir, l’ancien président du Conseil européen, Donald Tusk, a été élu Premier ministre par la Diète et a donc été chargé de former un nouveau gouvernement.

Cette victoire du camp pro-européen intervient après huit années de règne des populistes de droite en Pologne. Si le parti Droit et Justice (PiS), jusqu’alors au pouvoir, est arrivé en tête des dernières élections législatives, il n’a pas su obtenir assez de sièges avec l’extrême droite polonaise pour gagner une majorité à la Diète. Formée par les partis du centre et de la gauche, la coalition d'opposition menée par Donald Tusk a donc remporté au total 52% des voix, notamment grâce à la participation des jeunes et des femmes.

Andrzej Duda, le président polonais, membre du PiS, avait cependant chargé le Premier ministre sortant, Mateusz Morawiecki, de sa famille politique, de former un nouveau gouvernement. Une manière de conserver le pouvoir pour quelques semaines supplémentaires, mais la Diète n’a pas voté en faveur de la proposition de gouvernement de Mateusz Morawiecki ce lundi, puis a élu son adversaire, Donald Tusk.

Ce dernier a déclaré, à l’issue de ce vote de confiance : «C'est un grand jour pour tous ceux qui, pendant de nombreuses années, ont cru que les choses iraient mieux, que nous chasserions les ténèbres, le mal.» «A partir de demain, nous pourrons redresser les torts, afin que chacun se sente chez lui en Pologne», a-til ajouté.

Renouer avec l'Union européenne

Sauf énorme surprise, son gouvernement devrait être validé par le Parlement polonais et Donald Tusk devrait prêter serment dès mercredi matin. Il pourra alors participer au sommet européen à Bruxelles jeudi et vendredi en tant que chef du gouvernement.

Lors de son discours de politique générale, ce mardi, Donald Tusk a affirmé qu’une Union européenne puissante allait contribuer à rendre la Pologne «plus forte». «Nous sommes d'autant plus forts, d'autant plus souverains non seulement quand la Pologne est plus forte, mais aussi quand l'Union européenne l'est», a-t-il déclaré. Il a également appelé à une «mobilisation totale du monde libre et de l’Occident» en faveur de l’Ukraine, contre l’invasion russe.

Le retour de Donald Tusk au pouvoir en Pologne, qui avait été Premier ministre de 2007 à 2014 avant de devenir président du Conseil européen, signe un renouveau des relations diplomatiques entre la Pologne et l’Union européenne, abîmées après les huit années de la droite au pouvoir.

Cependant, le délai octroyé par le président Andrzej Duda à Mateusz Morawiecki a permis aux conservateurs de nommer des représentants du PiS à la tête de différentes institutions, notamment à des postes de juges et procureurs. La droite nationaliste et eurosceptique va donc rester une opposition puissante, et le président polonais a également un droit de veto sur les lois adoptées par la Diète.