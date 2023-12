Disparition d’Alexeï Navalny : ce que l’on sait

Les proches et soutiens de l'opposant russe Alexeï Navalny, qui purge une peine de dix-neuf ans de prison, affirment qu’ils n’ont plus aucune nouvelle de lui depuis plus d’une semaine. Les dirigeants occidentaux ont fait part de leur inquiétude. Voici ce que l'on sait.

Une incertitude de plus en plus pesante pour ses proches. Alexeï Navalny, principal opposant de Poutine, incarcéré dans la colonie pénitentiaire IK-6, dans l’oblast de Vladimir (une division administrative de l’ex-URSS), à l’est de Moscou, semble avoir disparu des radars.

Ses soutiens cherchent par tous les moyens à le contacter depuis bientôt une semaine, en vain. Ses avocats avaient reçu l’interdiction de le voir et il ne s’était pas non plus présenté à ses audiences au tribunal, en visioconférence, les 7 et 11 décembre derniers. Selon les autorités pénitentiaires, cela était dû à une panne d’électricité.

Après une longue attente aux portes de son pénitencier, les avocats d'Alexeï Navalny ont été informés que «le prisonnier ne figurait plus sur leur registre». Kira Yarmysh, sa porte-parole, a fait part sur ses réseaux sociaux du manque d’informations à ce sujet.

Today, as on Friday, the lawyers tried to get to IK-6 and IK-7 — two colonies in the Vladimir region where Alexey @navalny might be. They have just been informed simultaneously in both colonies that he is not there.





We still don't know where Alexey is.

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 11, 2023