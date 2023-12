Tesla : 2 millions de véhicules rappelés pour un risque de collision à cause de l'autopilote

A cause d’un risque accru de collision, lié au système d’assistance à la conduite «Autopilot», Tesla est obligé de rappeler deux millions de ses véhicules aux Etats-Unis et au Canada. Même si le constructeur contredit l’analyse, une mise à jour sera effectuée courant décembre.

La technologie de Tesla dans la tourmente. Le constructeur américain de voitures électriques, détenu par Elon Musk, a engagé le rappel aux Etats-Unis et au Canada de quelque deux millions de véhicules. Ce rappel s’explique par un risque accru de collision lié au système d’assistance à la conduite controversé «Autopilot».

Une enquête de deux ans

Selon l’agence de la sécurité routière américaine (NHTSA), la fonction de conduite assistée, développée par Tesla, peut se prêter à une mauvaise utilisation dans certaines circonstances, ce qui augmente le risque de collision. Ce constat a été fait après un processus d'évaluation en 2021, réalisé pour enquêter sur 11 incidents impliquant des véhicules de premier secours à l'arrêt, et des véhicules Tesla dont le système de conduite assistée était actionné.

Cette enquête révèle que la conception de cette fonctionnalité est susceptible de provoquer «un engagement du conducteur et des contrôles d’utilisation inadéquats», «ce qui peut mener à une mauvaise utilisation du système», a précisé mercredi un porte-parole de la NHTSA à l'AFP.

Des risques d’accident élevés dans certaines conditions

L’agence précise que les risques d’accident pourraient être plus élevés dans certaines conditions. Concrètement, cela peut arriver si un conducteur utilise l'assistance à la conduite de façon erronée, dans de mauvaises conditions, ou ne parvient pas à reconnaître si la fonction est bien activée. Les conclusions de la NHTSA ont été adressées au constructeur par courrier mardi.

Après avoir été avisé par l’autorité, Tesla a reconnu, dans son rapport d’information, que les contrôles mis en place sur son système d’autopilote pourraient être insuffisants «pour empêcher une mauvaise utilisation par le conducteur». Au Canada, les autorités ont indiqué qu'environ 193.000 véhicules étaient également rappelés pour les mêmes raisons.

Les véhicules concernés sont certains Model S produits entre 2012 et 2023 et équipés du système, tous les Model X produits entre 2016 et 2023, tous les Model 3 produits entre 2017 et 2023, et tous les modèles Y produits depuis 2020.

Une mise à jour des véhicules concernés

En revanche, Tesla affirme ne pas être d’accord avec l’analyse de la NHTSA. Malgré tout, le constructeur a décidé, le 5 décembre, d’engager «un rappel pour une mise à jour du logiciel». Celle-ci devait être déployée à partir du 12 décembre 2023, et ajoutera notamment des alertes pour encourager les conducteurs à garder le contrôle de leur véhicule, «ce qui implique de garder les mains sur le volant», note l'autorité.

Dans une note, l’analyste de Globaldata, Neil Saunders, estime que ce rappel est «un revers pour Tesla». Pour ce spécialiste, ce constat confirme que la technologie, qui constitue le point fort du constructeur, présente des problèmes, ce qui pourrait soulever des questions chez les consommateurs.