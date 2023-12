Voici les 5 pays où le tourisme de montagne est le plus important

Comme chaque année, les premières chutes de neige symbolisent le lancement de la saison touristique hivernale. Pour certaines nations plus que d’autres, cette période représente une importante source financière.

Quels sont les pays où les stations de ski sont les plus prisées par les touristes ? Avec l’arrivée de la neige, les domaines skiables sont sur le qui-vive. Une saison hivernale représente beaucoup, financièrement parlant, pour ces stations, notamment celles situées dans les pays les plus attractifs. Certaines nations, par leur environnement montagneux, se distinguent des autres. En revanche, la fréquentation des visiteurs nationaux et étrangers diverge en fonction de la destination. Pour l’occasion, découvrez le classement des pays où le tourisme de montagne est le plus important.

Italie : 22,3 millions de visites

Avec ses deux grandes chaînes de montagne, les Alpes, au nord, et l’Apennin, qui traverse le pays de la Ligurie à la Calabre, l’Italie se hisse à la cinquième position des pays où le tourisme de montagne attire le plus. Et les Italiens peuvent compter sur la géographie de leur pays, largement favorable pour la saison hivernale. Pour information, les montagnes représentent 35% du territoire italien. Et, selon le rapport annuel présenté par Laurent Vanat, expert international dans le domaine du ski et de la gestion des stations, nos voisins comptent en moyenne, entre 2016 et 2022, 22,3 millions de visites par saison. Pour cela, l’Italie peut compter sur son nombre important de domaines skiables, qui s’élève à 349. Des équipements qui permettent à ce pays de pouvoir accueillir les Jeux olympiques d’hiver, comme en 1956 à Cortina ou en 2006 à Turin. Par ailleurs, les prochains JO d’hiver seront célébrés à Milan et Cortina d'Ampezzo en 2026.

Japon : 26,6 millions de visites

Le Japon est l'un des pays qui comptent le plus grand nombre de domaines skiables (497). Les stations sont situées dans toutes les îles japonaises, de l'île septentrionale d'Hokkaido à l'île principale méridionale de Kyushu. Concernant le tourisme de montagne, ce pays présente un point fort : la quasi-totalité de la population n'est qu'à deux heures de route d'un domaine skiable.

De plus, le nombre élevé d'habitants représente un énorme potentiel pour le tourisme de montagne. Le pays du Soleil Levant compte plus de 11 millions de skieurs sur son territoire. Ce qui explique pourquoi la part de skieurs nationaux s’élève à 90%, la deuxième plus grande part de ce classement. Si le Japon se positionne à la quatrième place, il connaît en revanche une baisse de fréquentation de ses stations de ski depuis le début du siècle. Cela s’explique par des conditions météorologiques clémentes. Il faut savoir que les stations japonaises sont bien moins équipées en neige artificielle que les stations alpines. 65,8% des domaines skiables au Japon n’y sont pas équipés.

France : 40,7 millions de visites

L’Hexagone monte logiquement sur le podium des pays où le tourisme de montagne est le plus important. D’une part, car les stations de ski françaises des Alpes sont les plus grandes et les plus connues. Comme le domaine skiable des 3 Vallées, le plus grand dans le monde avec 600 kilomètres de pistes. La France peut donc compter sur les Alpes et ses 24 sommets alpins qui atteignent plus de 4.000 mètres, dont le Mont Blanc qui culmine à 4.805 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les Alpes française sont d'ailleurs la seule candidature retenue par le Comité internationale olympique pour l'organisation des JO d'hiver en 2030.

Mais l’Hexagone dispose de plusieurs autres massifs montagneux équipés de stations de ski, comme le Jura, les Pyrénées, le Massif central et les Vosges. Par ailleurs, la France a été le premier pays à accueillir les Jeux olympiques d’hiver, organisés à Chamonix en 1924. Les derniers Jeux organisés sur le territoire français avant... juillet 2024, 100 ans plus tard. Malgré un nombre de domaines skiables moins important que l’Italie (317), la France compte en moyenne 40,7 millions de visites sur les domaines skiables par saison. Presque le double de l’Italie. Si les pistes françaises attirent les touristes étrangers, la France se repose principalement sur ses visiteurs nationaux, dont la part s’élève à 73%.

Autriche : 43,6 millions de visites

L’Autriche, dont 68% du pays est situé au-dessus de 500 mètres d’altitude, est principalement recouverte de montagnes, notamment par les Alpes qui couvrent 62% de la superficie du pays. Pourtant, parmi ce classement, ce pays est celui qui compte le moins de domaines skiables sur son territoire (253). En revanche, si l’Autriche se hisse à la deuxième place de ce classement, elle le doit aux touristes étrangers. Contrairement aux autres pays, la proportion de skieurs étrangers s’élève à 66%. L’Autriche est la seule de ces cinq nations où la part de skieurs étrangers est supérieure à celle des skieurs nationaux. Sans eux, l’Autriche sortirait du classement. Car, sur les 43,6 millions de visites annuelles, en moyenne, 28,8 millions proviennent du tourisme étranger.

Etats-Unis : 55,5 millions de visites

Avec un territoire aussi grand que l’Europe, les Etats-Unis représentent logiquement le plus grand marché du ski au monde. Avec son environnement montagneux (seule une douzaine des 50 Etats n’offrent pas de domaines skiables), les Etats-Unis sont les seuls à dépasser la barre des 50 millions de visites en moyenne par saison (55,5 millions). Dans la partie ouest du pays, les stations sont situées à des altitudes plus élevées, dépassant les 3.000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cela permet à certaines stations de ski, comme le bassin d’Arapahoe, dans le Colorado, d’offrir l’une des plus longues saisons de ski au monde, en dehors des stations de glacier, avec une ouverture en octobre et une fermeture en juillet.

En revanche, les pistes de ski américaines sont principalement prisées par les skieurs locaux. Les Etats-Unis compte la part de skieurs étrangers la plus basse de ce classement (6%). Au total, le pays détient 470 domaines skiables sur son territoire, le deuxième plus grand nombre derrière le Japon. Deux pays dont le tourisme de montagne provient principalement des locaux.