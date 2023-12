Séisme en Chine : au moins 118 morts

Au moins 118 personnes sont décédées dans un tremblement de terre survenu dans le nord-ouest de la Chine dans la nuit du lundi au mardi 19 décembre, ce qui en fait le séisme le plus meurtrier depuis près de dix ans dans le pays.

Une catastrophe majeure pour le pays. Un tremblement de terre s’est produit en Chine, dans la province de Gansu, au sud-ouest de Pékin, dans la nuit du lundi au mardi 19 décembre, provoquant la mort de plus d’une centaine de personnes, selon un bilan établi ce mardi par les autorités locales.

Le tremblement de terre a endommagé des milliers d'habitations, dont beaucoup sont des structures délabrées construites en briques, et a poussé les habitants à courir dans le froid des rues pour se mettre à l'abri.

Des habitants surpris par le séisme ont pu témoigner. «Alors que je sortais en courant de la maison, un pan de montagne s'est effondré et s'est écrasé sur le toit», a déclaré une survivante.

Il s'agit du séisme le plus meurtrier depuis 2014, lorsque plus de 600 personnes avaient trouvé la mort dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest.

La Chine, victime récurrente de séismes

La Chine est régulièrement le théâtre de tremblements de terre, parfois très meurtriers : en 2008, une énorme secousse survenue dans la province du Sichuan avait fait plus de 87.000 morts ou disparus, dont 5.335 écoliers.

Le séisme a été suivi par plusieurs dizaines d'autres secousses, les autorités prévenant que de nouveaux séismes de magnitude supérieure à 5 étaient à craindre dans les prochains jours.

Le président chinois Xi Jinping a appelé à «déployer tous les efforts possibles» dans les opérations de recherche et de secours qui ont commencé tôt mardi, et à assurer la sécurité des survivants et de leurs biens, alors que 1.400 pompiers et secouristes ont été dépêchés sur place selon la presse chinoise.