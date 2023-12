Volcan en Islande : les images impressionnantes de l'éruption

Une éruption volcanique a commencé dans la soirée du lundi 18 décembre en Islande, au sud de la capitale Reykjavik, offrant un paysage spectaculaire.

La quatrième éruption volcanique en deux ans. Dans la soirée du lundi 18 décembre, l’Islande a été le théâtre d’une éruption volcanique, survenue dans un secteur situé au sud de Reykjavik, la capitale.

«Une éruption effusive a commencé à quelques kilomètres au nord-est de Grindavík», a confirmé l"Institut météorologique islandais (IMO) dans un communiqué, indiquant que l'éruption «pourrait s'étendre en direction» de cette ville.

C’est à 22h17 (heure locale) que des caméras placées dans la région ont capté les premières images, sur lesquelles on voit une lumière détonnant avec le froid et la nuit.

Elles montrent la lave orange qui se met à jaillir d’une fissure grandissante, dont la taille est désormais estimée à environ 4 kilomètres, selon le dernier bilan de l’Institut météorologique islandais.

