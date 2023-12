Politique migratoire en Europe : eurodéputés et Etats membres se mettent d'accord sur une vaste réforme

Le Parlement européen et les Etats membres ont trouvé ce mercredi un accord sur une vaste réforme de la politique d'asile et de migration en Union européenne.

Peu après l'adoption en France d'une loi controversée sur l'immigration, les eurodéputés et représentants des États membres ont trouvé ce mercredi 20 décembre matin, un accord sur la réforme du système migratoire européen.

«Un accord politique a été trouvé sur les cinq dossiers du nouveau Pacte sur la migration et l'asile», a écrit la présidence espagnole du Conseil de l'Union Européenne sur X (ex-Twitter), tandis que la commissaire européenne aux Affaires intérieures Ylva Johansson a salué un «moment historique».

@eu2023es delivers @EUCouncil and @Europarl_EN reach breakthrough in the reform to improve the EU migration and asylum system.





A political agreement has been reached on the five files of the EU new Pact on Migration and Asylum.#EU2023ES pic.twitter.com/Fr70DGFZzM

— Presidencia española del Consejo de la UE (@eu2023es) December 20, 2023