Chine : Pékin a vécu son mois de décembre le plus glacial depuis 1951

Pékin a connu un mois de décembre extrêmement froid, avec des températures record et négatives. De quoi en faire le mois de décembre le plus froid connu par la capitale chinoise depuis plus de 70 ans.

Un mois de décembre glacial pour Pékin. La capitale chinoise a enregistré son mois de décembre le plus glacial depuis 1951, selon un observatoire météorologique de Pékin. Des rapports locaux indiquent notamment que les températures sont fréquemment descendues sous la barre des -10 °C.

Selon l’agence China Daily News, les observatoires météorologiques de la région ont également enregistré plus de 300 heures passées par les habitants de la capitale avec des températures négatives en l’espace de deux semaines.

Face à ces températures historiquement basses, de nombreuses écoles de la région, mais également dans d’autres provinces du pays, ont été contraintes de fermer. Selon certains rapports, le froid aurait également mis sous pression l’approvisionnement énergétique dans la province du Henan.

Un froid qui impacte une partie de l'Asie

Le nord-est de l’Asie est en proie à un froid important, ainsi qu’à des chutes de neige impressionnantes. Le nord du Japon a émis plusieurs alertes liées au froid et aux chutes de neige, atteignant près d’un mètre dans les préfectures de Gifu et d’Hokkaido.

La Corée du Sud a également connu un épisode glacial depuis plusieurs jours, en variant avec des températures douces : le sud de la péninsule coréenne a vu le thermomètre basculer de 16 °C à -12 °C en l’espace de quelques jours selon l’administration météorologique sud-coréenne.

Selon les spécialistes, ce phénomène serait dû à un affaiblissement du vortex polaire, situé autour de l’Arctique, et qui aurait permis à l’air frais de se déplacer plus au sud qu’à son habitude.