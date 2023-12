Gaza : l'OMS s'alarme du nombre de patients affamés dans les hôpitaux

Après avoir rencontré de nombreux patients affamés dans plusieurs hôpitaux de Gaza ces 23 et 24 décembre, l’OMS sonne l’alarme et s’inquiète quant à l’évolution de la situation.

La situation est critique. Ce samedi, alors que des équipes dirigées par l’Organisation mondiale de la Santé étaient en mission afin de livrer plus de 19.000 litres de fioul à l’hôpital al-Chifa à Gaza, un constat inquiétant a été fait.

Un nombre très élevé de patients qui s’y trouvent sont affamés, laissés sans aucune ressource. L’annonce a été faite sur X dimanche soir, par Tedros Adhanom Ghebreyesus, le chef de l’OMS.

Rising desperation due to acute hunger witnessed during joint mission by @WHO, @UNOCHA, @UNICEF, @WCKitchen to hospitals in north #Gaza; partners demand immediate scale-up of food and water to ensure population health and stability.



On 23 December, WHO and partners visited, and… pic.twitter.com/uNQep7Ig6T

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 24, 2023