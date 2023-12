Maroc : des aides sociales directes versées pour la première fois à près d'un million de foyers défavorisés

Environ un million de ménages modestes vont bénéficier de la première tranche d'aides sociales directes à partir de ce jeudi 28 décembre.

Un tournant social majeur. Le Maroc a annoncé ce lundi 25 décembre que près d'un million de familles défavorisées allaient recevoir pour la première fois à compter de jeudi prochain une aide directe mensuelle.

Les bénéficiaires recevront au moins 500 dirhams (un peu plus de 45 euros) par mois «quelle que soit la composition de la famille», a précisé le Premier ministre Aziz Akhannouch lors d'un conseil du gouvernement.

La mise en place de ce programme va nécessiter un budget de 25 milliards de dirhams (environ 2,3 milliards d'euros) pour 2024, avait indiqué fin octobre le porte-parole du gouvernement Mustapha Baitas.

Généralisation de la couverture sociale

Ces aides familiales ciblées, évoquées depuis 10 ans sans être concrétisées, font partie d'une vaste réforme sociale, impulsée par le roi Mohammed VI en 2020.

Ce chantier comprend également la généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains, entamée en 2021.

L'assurance maladie obligatoire, autrefois réservée aux fonctionnaires et salariés du privé, bénéficie déjà à plus de 3,8 millions de travailleurs non-salariés et leurs familles, selon l'agence de presse marocaine (MAP).

Cette couverture médicale a également été généralisée gratuitement à plus de 10 millions de personnes défavorisées, l'État couvrant le coût de leurs cotisations.

Ces réformes sociales sont déployées dans un contexte de ralentissement de l'économie et de profondes disparités sociales qui affectent ce pays de 36 millions d'habitants.