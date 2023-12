Etats-Unis : qui était Theresa Cachuela, cette influenceuse assassinée par son mari quelques jours avant Noël ?

Theresa Cachuela, une influenceuse âgée de 33 ans, s'est fait assassiner par son mari sur le parking d'un centre commercial vendredi 22 décembre à quelques jours de Noël. Depuis des semaines, la femme alertait les autorités et la justice.

Le drame s'est déroulé quelques jours avant Noël. Une mère de trois enfants, Theresa Cachuela, âgée de 33 ans, a été assassinée d'une balle dans la tête vendredi 22 décembre matin par son mari Jason Cachuela, 44 ans, sur le parking du Pearlridge Center à Waimalu (Hawaï).

Theresa Cachuela, a 33-year-old Hawaiian social media influencer and beauty entrepreneur, shot in the head by her estranged husband, Jason Cachuela, 44.





Dark reality of life on Social Media vs Real Life #TheresaCachuela #Hawaii pic.twitter.com/088ACq1NOS

