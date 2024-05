Bourse : le Dow Jones franchit les 40.000 points à Wall Street, une première

Le Dow Jones a franchi pour la première fois le seuil symbolique des 40.000 points à la Bourse de New York ce jeudi, poussé par des investisseurs qui voient approcher des baisses de taux d'intérêt.

Le Dow Jones au sommet. Le précédent record établi par l'indice avait été atteint mercredi 15 mai, à 39,935.04 points. Il vient d’être battu ce jeudi 16 mai.

L'indice vedette de Wall Street était porté par Boeing, 3M et surtout par le géant de la distribution Walmart, qui a publié des résultats au-delà des attentes. Le Dow Jones avait dépassé les 30.000 points fin novembre 2020.

Depuis son point bas aux premiers jours de la pandémie de Covid-19, en mars 2020, marquée par la panique initiale des opérateurs, l'indice a plus que doublé (+120%).

Le plus vieil indice boursier au monde

La représentativité du Dow Jones, qui fêtera ses 128 ans le 26 mai, est souvent contestée, car chacun des 30 titres qui y figure est pondéré en fonction de la valeur de l'action, un paramètre jugé peu pertinent. C'est le plus vieil indice boursier du monde. L'indice repose sur la capitalisation boursière des 30 plus grosses entreprises cotées au New York Stock Exchange.

L'assureur santé UnitedHeatlh est largement la première pondération du lot (8,5% de l'indice), alors qu'Amazon, cinquième capitalisation boursière mondiale, n'est que 15ème (3% de l'indice).

Dans le cas des deux autres indices majeurs de Wall Street, le Nasdaq et le S&P 500, l'importance de chaque société est relative à sa capitalisation boursière totale.

«L'élan technique et la solidité des fondamentaux, qu'il s'agisse des résultats de sociétés ou des taux d'intérêt, laissent penser que le marché peut encore progresser» au-delà de ce seuil, a commenté John Lynch, directeur de l’investissement chez Comerica Wealth Management.