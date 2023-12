Affaire Gypsy Rose Blanchard : la femme condamnée pour avoir planifié le meurtre de sa mère abusive a été libérée ce jeudi

Gypsy Rose Blanchard, condamnée pour avoir orchestré le meurtre de sa mère atteinte du syndrome de Münchhausen par procuration en 2016, a été libérée de prison ce jeudi 28 décembre 2023.

Une affaire qui a secoué l’Amérique. Gypsy Rose Blanchard, reconnue coupable d'avoir orchestré le meurtre de sa mère atteinte du syndrome de Münchhausen par procuration en 2016, est sorti de prison ce jeudi 28 décembre, trois ans avant sa date de libération initialement prévue.

La jeune femme a été condamnée à dix ans de prison pour complicité dans l'assassinat de sa mère, Clauddine «Dee Dee» Blanchard, poignardée à mort par son petit-ami de l’époque, Nicholas Godejohn. Après leur arrestation, il est apparu que la mère de famille souffrait apparemment du syndrome de Münchhausen par procuration, une condition psychologique où un individu induit ou invente une maladie chez une autre personne afin de susciter de l'attention et d'avoir une emprise sur elle.

Ainsi, «Dee dee» avait fait subir à sa fille une série de traitements médicaux inutiles tout au long de sa vie, l'amenant chez différents spécialistes pour soigner des maladies fictives, telles que la leucémie et la dystrophie musculaire. En plus de contraindre sa fille à utiliser un fauteuil roulant et une bouteille d'oxygène, dont elle n'avait aucun besoin, elle avait imposé à Gypsy Rose Blanchard de se nourrir par sonde d'alimentation et même à se raser sa tête.

UNE SÉRIE EN PRÉPARATION

«J'exprimais mes inquiétudes», en disant : «Je n'ai vraiment pas l'impression d'avoir besoin de ça», et elle était vraiment très en colère contre moi et commençait à me manipuler» a expliqué Gypsy Rose Blanchard. Elle avait affirmé que sa mère ne lui permettait pas de parler lors des visites chez le médecin et lui avait dit que si jamais elle tentait de s'échapper, la police ne croirait pas son histoire.

Aujourd'hui âgée de 32 ans, Gypsy Rose Blanchard a exprimé des remords sur son geste : «Elle ne méritait pas ça [...] C'était une femme malade et malheureusement, je n'étais pas assez éduqué pour le voir. Elle méritait d'être là où je suis, en prison pour purger une peine pour comportement criminel.»

Une nouvelle série documentaire intitulée «Les confessions carcérales de Gypsy Rose Blanchard» est en préparation et sera diffusée pour la première fois le 5 janvier.